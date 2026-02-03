²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤é¤ÈÆ¦¤Þ¤¡ÖMrs. GREEN APPLE¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿Æ¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ê53¡Ë¤¬3Æü¡¢Âçºå¡¦¿²²°Àî»Ô¤ÎÀ®ÅÄ»³ÉÔÆ°Âº¡ÊÀ®ÅÄ»³ÂçºåÊÌ±¡ÌÀ²¦±¡¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀáÊ¬º×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÉ×Ìò¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿²¬Éô¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ÈÆ¦¤òÅê¤²¤ë¤·¤°¤µ¤Ç±þ¤¸¡¢´Ñ½°¤Î´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
²¬Éô¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤³¤Î·Ê¿§¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÀª¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê9·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Î·Ð¸³¤â³è¤¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö±ó¤¯¤Þ¤ÇÆ¦¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£½µ¤Ï¿É¤¤²ó¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤Îå«¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£