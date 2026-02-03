千葉Jのホームに氣志團が降臨… 3月11日の秋田戦にてスペシャルライブ開催決定

2月3日、B1東地区の千葉ジェッツは、試合情報を更新。3月11日にLaLa arena TOKYO-BAY（ららアリーナ東京ベイ）で行われる『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第25節、秋田ノーザンハピネッツ戦に、アーティストの氣志團（きしだん）が出演することを発表した。

氣志團は1997年に、綾小路“セロニアス”翔を中心として千葉県木更津市で結成されたヤンキーカルチャーとパンクロックをミクスチャーした、唯一無比のロックスタイル“ヤンクロック”バンド。2001年にメジャーデビューを果たし、2003年には地元木更津で大規模なGIGイベント「氣志團万博 2003」を開催し4万人を動員した。千葉ジェッツと同じく千葉にルーツを持ち、現在も千葉を愛し、活動を続けている。

当日はハーフタイムに「金太郎ホーム presents.スペシャルライブ」を開催。千葉Jのフライトクルーチアリーダーズ「STAR JETS」やマスコットキャラクター「ジャンボくん」とのコラボパフォーマンスで会場を盛り上げる。氣志團は、千葉Jの公式サイトを通して次のようにコメントを寄せた。

「We are 氣志團です！！3月11日（水）に開催される千葉ジェッツvs秋田ノーザンハピネッツ戦のハーフタイムショーへ出演させていただくことが決定しました！今年、創設15周年を迎える千葉ジェッツを熱く盛り上げます。3月11日（水）にLaLa arena TOKYO-BAYでお待ちしております！」







なお、試合チケットは2月17日の12時10分から種別ごとに順次販売開始される。

【動画】群馬の辻直人が昨シーズンのオールスターで披露した“辻團”のパフォーマンス！