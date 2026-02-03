任天堂<7974.T>は３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比９９．３％増の１兆９０５８億８３００万円、最終利益は同５１．３％増の３５８８億６３００万円となった。新型ゲーム機「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２（ニンテンドースイッチ２）」の本体は昨年１２月第４週までの累計で販売台数１５００万台を達成するなど、過去最速ペースで販売が拡大した。４～１２月期の最終利益は通期の計画を上回って着地した。



通期の業績予想は据え置いたものの、前提為替レートについては１ドル＝１５０円（従来は１４０円）、１ユーロ＝１７０円（同１６０円）に変更した。「スイッチ２」の今期販売計画はハードウェア１９００万台、ソフトウェア４８００万本で修正はなかった。



出所：MINKABU PRESS