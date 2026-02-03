Ｕアローズの１月既存店売上高は４カ月連続前年上回る Ｕアローズの１月既存店売上高は４カ月連続前年上回る

ユナイテッドアローズ<7606.T>がこの日の取引終了後、１月度の売上概況（速報）を発表しており、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高は前年同月比１４．０％増と４カ月連続で前年実績を上回った。



セール売り上げが好調だったことに加えて、今の時期から着られる梅春商品の動きが良好。また、前年に比べて休日が１日多かった影響がプラス１．５ポイント程度あった。ジャケット、パンツなどのビジネスカジュアルアイテムが安定的な需要を背景に堅調に推移したほか、ニット、アウター、シューズ、バッグ、冬小物などの服飾雑貨も好調だった。なお、全社売上高は同１６．３％増だった。



