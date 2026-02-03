【食べるのをガマンせず20kg痩せた！】美肌づくりや健康維持をサポート！ 「アボカドツナのぶっかけそば」
『たま卵ごはん』でおなじみの、食べるのが大好きなイラストレーター・杏耶さん。毎日幸せな食生活を楽しんでいたら、気づけば20kgも増えて人生最高体重になってしまっていたんだそう。
そんな中でも「ダイエット中だということを忘れる満足感」「栄養バランスが考えられている」「ひと皿で一食がまかなえるので考えるのが楽ちん」というレシピで、見事体重を落とすことに成功！
■アボカドツナのぶっかけそば
515kcal
たんぱく質 22.0g｜脂質 14.8g｜炭水化物 69.0g
材料（1人分）
そば（乾麺）……100g
アボカド……1/2個
ツナの水煮缶……1缶
めんつゆ(3倍濃縮)……大さじ1
※2倍濃縮は大さじ1と1/2、4倍濃縮は大さじ1弱
韓国のり……5枚
作り方
1 アボカドを食べやすいサイズに切り、ツナ缶、めんつゆと和える。
2 そばを表示時間通りゆでる。
3 2のそばを皿に盛り、その上に1をのせ、韓国のりをちぎって散らす。
栄養士's VOICE
アボカドには良質な脂質が含まれ、美肌づくりや健康維持をサポートします。オリーブオイルや魚、ナッツ類にも質の良い脂質が含まれるので、ダイエット中でも適量を上手に取り入れましょう。
【著者プロフィール】
杏耶
食べるの大好き！ 山形県出身の食いしん坊イラストレーター。レシピを公開しているX（旧Twitter）とInstagramも大人気。
【監修者プロフィール】
橋村悦子
管理栄養士。製薬・食品メーカーからの依頼により、生活習慣病などで食事療法が必要な方への食事提案を約20年にわたり行う。制限がある中でも「おいしく、無理なく続けられる」を大切にしたレシピに定評がある。
※本記事は杏耶（著）、橋村悦子（監修）の書籍『ダイエット失敗続きで食べるの大好きな私が 食べるのをガマンせず20kg痩せたレシピ』から一部抜粋・編集しました。