Snow Manの向井康二が自身のInstagramを更新し、阿部亮平とスノーボードを楽しむ様子を公開。ふたりの仲の良さが伝わる投稿に、ファンの注目が集まっている。

【画像】向井康二＆阿部亮平のゲレンデショット／【動画】向井康二＆阿部亮平のスノーウェア姿が登場するSnow Man「STARS」MV

■向井康二「#あべちゃんかわいい」、阿部亮平「先生お世話になりました。」

最初のカットは、ゴーグルを着用したスノーウェア姿でのふたりのショット。向井はブラウン系のウェアに身を包み、寄り添ってピースサインを見せるホワイト系のウェア姿の阿部とともにカメラを見つめている。

向井はゴーグル越しでも目元が笑っているのが伝わる表情。雪が付着したウェアから、現地の寒さや臨場感が感じられる1枚だ。

続く写真では、同じくブラウン系のスノーウェアを着用した向井が、雪に囲まれた場所を歩く姿を横から捉えたショットを披露。フードをかぶり、雪道を進む姿はどこか絵になる雰囲気をまとっている。

3枚目は動画となっており、阿部が上から滑り降りてくる様子が収められている。ゆっくりと滑走したあと、向井の前で止まり、カメラに向かってダブルピース。その後、拍手をする姿も映っており、口元からは笑みがこぼれている。

向井は投稿に「#あべちゃんかわいい」とハッシュタグを添えており、ふたりの微笑ましい関係性が垣間見える内容に。向井が阿部にスノーボードをレクチャーしたのだろうか、阿部はこの投稿に「先生お世話になりました。」とコメントしている。

この投稿に、ファンからは「かわいすぎる」「あべこじ尊すぎる」「あべちゃんの貴重な動画をありがとう」「仲の良さが滲み出てる」「ゲレンデデート！」「あべこじ幸せそう」「ウェア姿かっこいい」「どこの美人さんかと思ったらあべべだった」など、多くの反響が寄せられている。

■向井康二＆阿部亮平のスノーウェア姿はSnow Man「STARS」MVにも登場

Snow Man

