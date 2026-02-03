

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59702.93 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56959.18 ボリンジャー:＋3σ(13週)

56492.95 ボリンジャー:＋3σ(25日)

56074.95 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55233.54 ボリンジャー:＋2σ(25日)

55125.30 ボリンジャー:＋2σ(13週)



54720.66 ★日経平均株価3日終値



53974.14 ボリンジャー:＋1σ(25日)

53710.25 均衡表転換線(日足)

53461.09 6日移動平均線

53291.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)

52714.74 25日移動平均線

52518.08 新値三本足陰転値

52490.90 均衡表基準線(日足)

52446.97 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51713.31 均衡表転換線(週足)

51457.56 13週移動平均線

51455.34 ボリンジャー:-1σ(25日)

50844.32 75日移動平均線

50195.94 ボリンジャー:-2σ(25日)

49783.62 均衡表雲上限(日足)

49623.69 ボリンジャー:-1σ(13週)

49590.46 均衡表雲下限(日足)

48936.53 ボリンジャー:-3σ(25日)

48818.99 26週移動平均線

48309.00 均衡表基準線(週足)

47789.81 ボリンジャー:-2σ(13週)

45955.94 ボリンジャー:-3σ(13週)

45191.01 ボリンジャー:-1σ(26週)

44229.80 200日移動平均線

41563.04 ボリンジャー:-2σ(26週)

38930.50 均衡表雲上限(週足)

37935.06 ボリンジャー:-3σ(26週)

37122.10 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 60.65(前日48.04)

ST.Slow(9日) 56.73(前日56.70)



ST.Fast(13週) 90.20(前日80.61)

ST.Slow(13週) 89.16(前日85.96)



［2026年2月3日］



株探ニュース

