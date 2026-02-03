【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(3日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
59702.93 ボリンジャー:＋3σ(26週)
56959.18 ボリンジャー:＋3σ(13週)
56492.95 ボリンジャー:＋3σ(25日)
56074.95 ボリンジャー:＋2σ(26週)
55233.54 ボリンジャー:＋2σ(25日)
55125.30 ボリンジャー:＋2σ(13週)
54720.66 ★日経平均株価3日終値
53974.14 ボリンジャー:＋1σ(25日)
53710.25 均衡表転換線(日足)
53461.09 6日移動平均線
53291.43 ボリンジャー:＋1σ(13週)
52714.74 25日移動平均線
52518.08 新値三本足陰転値
52490.90 均衡表基準線(日足)
52446.97 ボリンジャー:＋1σ(26週)
51713.31 均衡表転換線(週足)
51457.56 13週移動平均線
51455.34 ボリンジャー:-1σ(25日)
50844.32 75日移動平均線
50195.94 ボリンジャー:-2σ(25日)
49783.62 均衡表雲上限(日足)
49623.69 ボリンジャー:-1σ(13週)
49590.46 均衡表雲下限(日足)
48936.53 ボリンジャー:-3σ(25日)
48818.99 26週移動平均線
48309.00 均衡表基準線(週足)
47789.81 ボリンジャー:-2σ(13週)
45955.94 ボリンジャー:-3σ(13週)
45191.01 ボリンジャー:-1σ(26週)
44229.80 200日移動平均線
41563.04 ボリンジャー:-2σ(26週)
38930.50 均衡表雲上限(週足)
37935.06 ボリンジャー:-3σ(26週)
37122.10 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 60.65(前日48.04)
ST.Slow(9日) 56.73(前日56.70)
ST.Fast(13週) 90.20(前日80.61)
ST.Slow(13週) 89.16(前日85.96)
［2026年2月3日］
