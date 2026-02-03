　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59702.93　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56959.18　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
56492.95　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
56074.95　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55233.54　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
55125.30　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

54720.66　　★日経平均株価3日終値

53974.14　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
53710.25　　均衡表転換線(日足)
53461.09　　6日移動平均線
53291.43　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
52714.74　　25日移動平均線
52518.08　　新値三本足陰転値
52490.90　　均衡表基準線(日足)
52446.97　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51713.31　　均衡表転換線(週足)
51457.56　　13週移動平均線
51455.34　　ボリンジャー:-1σ(25日)
50844.32　　75日移動平均線
50195.94　　ボリンジャー:-2σ(25日)
49783.62　　均衡表雲上限(日足)
49623.69　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49590.46　　均衡表雲下限(日足)
48936.53　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48818.99　　26週移動平均線
48309.00　　均衡表基準線(週足)
47789.81　　ボリンジャー:-2σ(13週)
45955.94　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45191.01　　ボリンジャー:-1σ(26週)
44229.80　　200日移動平均線
41563.04　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38930.50　　均衡表雲上限(週足)
37935.06　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37122.10　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　60.65(前日48.04)
ST.Slow(9日)　　56.73(前日56.70)

ST.Fast(13週)　 90.20(前日80.61)
ST.Slow(13週)　 89.16(前日85.96)

［2026年2月3日］

