[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1478銘柄・下落1431銘柄（東証終値比）
2月3日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2982銘柄。東証終値比で上昇は1478銘柄、下落は1431銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは107銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は400円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8920> 東祥 890 +134（ +17.7%）
2位 <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 1145 +146（ +14.6%）
3位 <7224> 新明和 2444 +210（ +9.4%）
4位 <4347> ブロメディア 2198.7 +168.7（ +8.3%）
5位 <6471> 日精工 1186 +78.0（ +7.0%）
6位 <5821> 平河ヒューテ 3150 +173（ +5.8%）
7位 <3840> パス 64 +3（ +4.9%）
8位 <4901> 富士フイルム 3285.9 +147.9（ +4.7%）
9位 <5857> ＡＲＥＨＤ 3725 +150（ +4.2%）
10位 <221A> ＭＸ日半導体 799.1 +30.0（ +3.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7991> マミヤＯＰ 1560 -153（ -8.9%）
2位 <148A> ハッチワーク 1920.1 -97.9（ -4.9%）
3位 <6644> 大崎電 1201 -60（ -4.8%）
4位 <8058> 三菱商 4023.8 -185.2（ -4.4%）
5位 <4062> イビデン 8040 -351（ -4.2%）
6位 <7771> 日本精密 321 -14（ -4.2%）
7位 <8368> 百五銀 1384 -60（ -4.2%）
8位 <6622> ダイヘン 11230 -460（ -3.9%）
9位 <4259> エクサＷｉｚ 755.2 -29.8（ -3.8%）
10位 <6050> イーガーディ 1632 -60（ -3.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 1186 +78.0（ +7.0%）
2位 <4901> 富士フイルム 3285.9 +147.9（ +4.7%）
3位 <6724> エプソン 2074 +52.0（ +2.6%）
4位 <3099> 三越伊勢丹 2700 +57.5（ +2.2%）
5位 <6472> ＮＴＮ 377 +6.1（ +1.6%）
6位 <5713> 住友鉱 8888.8 +139.8（ +1.6%）
7位 <5802> 住友電 7730 +75（ +1.0%）
8位 <9201> ＪＡＬ 2999.9 +23.9（ +0.8%）
9位 <6098> リクルート 8408.2 +64.2（ +0.8%）
10位 <7735> スクリン 21039.5 +149.5（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8058> 三菱商 4023.8 -185.2（ -4.4%）
2位 <4062> イビデン 8040 -351（ -4.2%）
3位 <6503> 三菱電 4900 -100（ -2.0%）
4位 <6762> ＴＤＫ 2189.5 -23.0（ -1.0%）
5位 <8031> 三井物 5099 -48（ -0.9%）
6位 <9532> 大ガス 6149.1 -48.9（ -0.8%）
7位 <7974> 任天堂 10015 -65（ -0.6%）
8位 <6841> 横河電 5400 -32（ -0.6%）
9位 <3697> ＳＨＩＦＴ 728 -4.1（ -0.6%）
10位 <8316> 三井住友ＦＧ 5516.7 -29.3（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース