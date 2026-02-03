　2月3日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2982銘柄。東証終値比で上昇は1478銘柄、下落は1431銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが112銘柄、値下がりは107銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は400円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8920>　東祥　　　　　　　　890　　+134（ +17.7%）
2位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　 1145　　+146（ +14.6%）
3位 <7224>　新明和　　　　　　 2444　　+210（　+9.4%）
4位 <4347>　ブロメディア　　 2198.7　+168.7（　+8.3%）
5位 <6471>　日精工　　　　　　 1186　 +78.0（　+7.0%）
6位 <5821>　平河ヒューテ　　　 3150　　+173（　+5.8%）
7位 <3840>　パス　　　　　　　　 64　　　+3（　+4.9%）
8位 <4901>　富士フイルム　　 3285.9　+147.9（　+4.7%）
9位 <5857>　ＡＲＥＨＤ　　　　 3725　　+150（　+4.2%）
10位 <221A>　ＭＸ日半導体　　　799.1　 +30.0（　+3.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7991>　マミヤＯＰ　　　　 1560　　-153（　-8.9%）
2位 <148A>　ハッチワーク　　 1920.1　 -97.9（　-4.9%）
3位 <6644>　大崎電　　　　　　 1201　　 -60（　-4.8%）
4位 <8058>　三菱商　　　　　 4023.8　-185.2（　-4.4%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　 8040　　-351（　-4.2%）
6位 <7771>　日本精密　　　　　　321　　 -14（　-4.2%）
7位 <8368>　百五銀　　　　　　 1384　　 -60（　-4.2%）
8位 <6622>　ダイヘン　　　　　11230　　-460（　-3.9%）
9位 <4259>　エクサＷｉｚ　　　755.2　 -29.8（　-3.8%）
10位 <6050>　イーガーディ　　　 1632　　 -60（　-3.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6471>　日精工　　　　　　 1186　 +78.0（　+7.0%）
2位 <4901>　富士フイルム　　 3285.9　+147.9（　+4.7%）
3位 <6724>　エプソン　　　　　 2074　 +52.0（　+2.6%）
4位 <3099>　三越伊勢丹　　　　 2700　 +57.5（　+2.2%）
5位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　377　　+6.1（　+1.6%）
6位 <5713>　住友鉱　　　　　 8888.8　+139.8（　+1.6%）
7位 <5802>　住友電　　　　　　 7730　　 +75（　+1.0%）
8位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2999.9　 +23.9（　+0.8%）
9位 <6098>　リクルート　　　 8408.2　 +64.2（　+0.8%）
10位 <7735>　スクリン　　　　21039.5　+149.5（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8058>　三菱商　　　　　 4023.8　-185.2（　-4.4%）
2位 <4062>　イビデン　　　　　 8040　　-351（　-4.2%）
3位 <6503>　三菱電　　　　　　 4900　　-100（　-2.0%）
4位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2189.5　 -23.0（　-1.0%）
5位 <8031>　三井物　　　　　　 5099　　 -48（　-0.9%）
6位 <9532>　大ガス　　　　　 6149.1　 -48.9（　-0.8%）
7位 <7974>　任天堂　　　　　　10015　　 -65（　-0.6%）
8位 <6841>　横河電　　　　　　 5400　　 -32（　-0.6%）
9位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　728　　-4.1（　-0.6%）
10位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 5516.7　 -29.3（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

