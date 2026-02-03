プロ野球・DeNAは3日、デュプランティエ投手の入団会見を行いました。

前阪神のデュプランティエ投手は来日1年目の昨季、15試合に先発し6勝3敗、防御率1.39と好成績を収めています。

背番号0のユニホーム姿で登場したデュプランティエ投手。「日本を離れているこの数か月間はとても日本を恋しく思っていた。戻ってくることができてとてもうれしい」と日本愛を明かし、「日本という国がとても好き。NPBをすごくリスペクトしているし、選手やカルチャーにひかれる部分があるので来日した」と再びNPBでプレーすることを選んだ理由を述べました。

そして「自分がプレーする場所を選ぶ理由は、自分のことを大切にしてくれる、自分の価値観を共にできるチームであること」とDeNA入団に至った経緯を明かします。

春季キャンプには「シーズンに向けての調整はもちろん、チームのために自分ができることすべてを出し切ることや、この期間により多くの選手やチームの皆さんとより親密な関係になれるよう頑張りたい」と意気込んだデュプランティエ投手。

今季の目標とする数字を問われた際には「野球というスポーツはなかなかコントロールできないところが多いので、自分でコントロールできるところをしっかりやっていく」と明言を避けましたが、「1球1球を大切に、次のプレーにフォーカスを当てる。その積み重ねが勝利につながり、シーズン優勝や日本一につながる。自分にできることは1球1球しっかり投げること」と力強く宣言。

そして「チームのためにできるだけ多くイニングを投げ抜くこと、スコアボードにたくさん0を並べることが自分に課せられている仕事」と意気込むと、最後に「バントはしっかりと決めたいですね」と笑顔で付け加え、報道陣の笑いを誘いました。