東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」

その作品の魅力を活かしたスペシャルグッズ第2弾が2026年3月6日（金）より登場！

今回のプロジェクトでは、開業2年目を迎えた東京ディズニーシーのテーマポート「ファンタジースプリングス」の魅力を、写真家の蜷川実花さんが撮り下ろしました。

「Color of Fantasy」をコンセプトに、鮮やかで幻想的な世界観を表現する蜷川さんによって写し出された写真作品が、生活を華やかに彩るアイテムとしてラインナップされます。

東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」グッズ第2弾

発売日：2026年3月6日（金）

販売店舗：

東京ディズニーランド：ギャグファクトリー／ファイブ・アンド・ダイム

東京ディズニーシー：エンポーリオ

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえてきた「イマジニング・ザ・マジック」

第2弾では、蜷川実花さんによって写し出されたファンタジースプリングスの写真作品を活かした、生活に彩りを添えてくれるようなグッズが登場します。

ミラーやスパバッグといったデイリーユースなアイテムから、リュックサックやカメラストラップなどのお出かけにぴったりなアイテムまで幅広く展開されます。

リュックサック

価格：6,800円

「ミッキーマウス」の耳のような特徴的なシルエットが印象的なリュックサックです。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の写真作品が色鮮やかにデザインされており、サイドにはピンクのメッシュポケットが備わっています。

お気に入りのキーチェーンなどが付けられる仕様になっており、自分だけのカスタマイズを楽しめるのもポイントです。

カメラストラップ

価格：2,800円

フォトグラフィープロジェクトならではのアイテムであるカメラストラップです。

ファンタジースプリングスの鮮やかな色彩がデザインされており、カメラを持っての散策がより一層楽しくなります。

レジャーシート

価格：1,150円

パークでの待ち時間などに欠かせないレジャーシートです。

色鮮やかなデザインが広がり、使うたびに気分を盛り上げてくれます。

キーチェーン

価格：1,500円

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の作品に、カラフルなビーズが添えられたキーチェーンです。

リュックサックなどに付けて、日常に魔法のアクセントを加えることができます。

ミラー

価格：2,600円

折りたたみ式のミラーには、寄り添う「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートが施されています。

開くたびに魔法の世界が広がり、日常の身だしなみチェックが特別な時間へと変わります。

ルームフレグランス

価格：2,800円

シトラスフローラルの香りが広がるスティックタイプのルームフレグランスです。

「ラプンツェル」をイメージした上品な色合いのお花がポイントになっており、お部屋に彩りと癒やしを添えます。

スパバッグ

価格：2,600円

ファンタジースプリングスの幻想的なコラージュデザインが魅力的なバッグです。

ブルーの持ち手が爽やかなアクセントになっており、旅行やスパなど様々なシーンで活躍します。

ハンドクリーム

価格：2,000円

スノーフローラルの香りが心地よいハンドクリームです。

華やかなパッケージデザインで、自分用にはもちろんギフトとしても喜ばれます。

リップエッセンス

価格：1,800円

フルーティーフローラルの香りのリップエッセンスです。

指先や唇から、ファンタジースプリングスの魔法を感じられる贅沢なアイテムとなっています。

きんちゃく

価格：1,000円

全5種類のうち、どれか1つが入っているランダム仕様のきんちゃくです。

どの写真作品に出会えるか、開けるまでのワクワク感を楽しめます。

きんちゃくセット

価格：5,000円

全5種類のきんちゃくが一度に手に入るコンプリートボックスです。

全ての作品をじっくりとコレクションしたい方にぴったりのセットです。

スライドジップケース

価格：1,000円

全6種類から1つが入っているランダムパッケージのケースです。

小物の整理に便利なスライドタイプで、実用性も兼ね備えています。

ミニタオルセット

価格：3,600円

異なる写真作品を楽しめるミニタオルのセットです。

日替わりで使用するのはもちろん、友人や家族とシェアするのもおすすめです。

ステーショナリーセット

価格：2,500円

ジップケース、メモ帳、ふせん、マスキングテープが一つになった豪華なセットです。

学校や仕事の時間が、よりクリエイティブで華やかなものになります。

コレクションカード

価格：800円

作品のディテールをじっくりと堪能できるコレクションカードです。

「イマジニング・ザ・マジック」の世界をカード形式で手元に残せます。

ブランケット

価格：6,000円

収納ケースが付いた便利なブランケットです。

作品の美しさを楽しみながら、肌寒い季節を暖かく過ごすことができます。

ジグソーパズル

価格：5,000円

蜷川実花さんがとらえた魔法の瞬間を、一つひとつのピースで組み立てることができます。

完成後はインテリアとして飾ることで、お部屋がアートギャラリーのような空間に変わります。

デコレーションマグネットセット

価格：2,800円

冷蔵庫やホワイトボードを華やかに彩るマグネットのセットです。

蜷川実花さんの色彩美を小さなスペースでも楽しむことができます。

クッション

価格：4,000円

蜷川実花さんの作品が大きくプリントされた、存在感抜群のクッションです。

中央には「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットが配されており、お部屋のアクセントにぴったりなデザインに仕上げられています。

ワイドバスタオル

価格：4,500円

ダイナミックな構図と色彩を楽しめるワイドサイズのバスタオルです。

蜷川実花さんのアート作品を全身で受け止めるような、贅沢な使用感を味わえます。

キャンディー

価格：1,300円

ピーチ＆ゼラニウム、カシス、レモン＆カモミール、サイダー、マスカットの5つの味が楽しめるキャンディーです。

美しいデザインが施された缶は、中身を食べ終わった後も宝物入れとして活用できます。

クリアホルダー＆ポストカード

価格：800円

大切な書類の保管に役立つクリアホルダーと、飾っても贈っても嬉しいポストカード Gravesのセットです。

ポストカードセット（各種）

価格：各600円

様々な表情や風景を収めたポストカードセットが、全6バリエーションでラインナップされます。

旅の思い出を綴ったり、インテリアとしてコレクションしたりと幅広く楽しめます。

ショッピングバッグ

価格：1,100円

購入したグッズをたっぷりと収納できるショッピングバッグです。

作品の魅力を全面に感じながら、お買い物を楽しむことができます。

【大阪で開催】蜷川実花 写真展

今回のプロジェクトのために蜷川実花さんが撮り下ろした作品を展示する写真展が大阪で開催されます。

この写真展でしか観られない作品を楽しむことができるほか、作品の世界観を再現したフォトスポットや第2弾グッズの展示も登場します。

会場では第2弾のグッズ展示なども行われ、イマジニング・ザ・マジックの魅力を存分に体感できるイベントです。

期間：2026年3月6日（金）〜3月25日（水）

時間：10:00〜19:00（入館は終了10分前まで）※期間中無休

場所：富士フイルムフォトサロン 大阪（大阪市中央区本町2-5-7 メットライフ本町スクエア 1F）

入場料：無料

主催：東京ディズニーリゾート

春の新生活やお出かけに向けて、心が華やぐような「イマジニング・ザ・マジック」のグッズを日常に取り入れることで、ファンタジースプリングスの美しい魔法をいつでもそばに感じられます。

オリエンタルランド「イマジニング・ザ・マジック」グッズ第2弾の紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。

※品切れや販売終了となる場合があります。

©Disney

