「中国地区選手権競走・Ｇ１」（３日、下関）

今節２日目から追加配分でＧ１初出場の藤原早菜（２５）＝岡山・１２８期・Ａ２＝が最終日１Ｒをイン逃げで勝利。７走目にして初めて１着でゴールした。

２０２１年５月デビューで、今期（昨年１１月〜今年４月）に初めてＡ２級に昇格。そして、今節は２日目からの追加配分ながらも、Ｇ１デビューを果たした。初戦の２日目（１月３０日）４Ｒは枠なり３コースから６着。「ワンミスでヤバい。走る位置とかちゃんとしていないと、すぐに６着になってしまいます」とＧ１初戦の感想を口にしていた。

そこから６走後にようやく１号艇でレースに臨むことに。インを確保してスタートはコンマ１４。２コースの麻生慎介（広島）がコンマ１２とトップタイミングで１Ｍまで少し伸びたが、これが藤原早にとって好都合だった。３コースから外の仕掛けを麻生が止めたおかげで、藤原は楽に先マイ。２Ｍで入海馨（岡山）が果敢に握ってきたが、それを制して先頭をキープ。そのまま押し切った。

今節はまだ１走、残っている（９Ｒ）。その後は地元の児島ヴィーナスシリーズ（６〜１１日）に出走する予定。