バカリズム ブチギレ寸前「いい気になんじゃねーぞ！お前」子ども用施設で「本当に行きたかった」子を思うパパの心「飛び回るから危ないんですよ…」
フジテレビ系「バカリゲム」が１日に放送された。
ゲーム好きのバカリズムがゲストを招き、最新ゲームをプレイしながらトークを繰り広げていくバラエティー。
バカリズムはゲストを呼び込む直前の冒頭トークで「僕ね。けっこう…昔から。イラッとした話とか。ちょっとムカついたとか、こういうの理解できないって話…。そういうトークを結構してきたんですけど」と切り出した。
「この半年ぐらいで急浮上した新たな、大嫌いなタイプの人間…。ちょっと聞いてもらっていいですか？こういうタイプ大嫌いっていう」と述懐。
２０２３年に長男が誕生し、パパとなったバカリズムは「子どもを遊ばせる施設の、３歳ぐらいまでの子をターゲットとしたゾーンで。イキがって跳びはねる５、６歳児！めちゃくちゃムカつくんですよ」と急にトーンを上げてスタジオを爆笑させた。
つづけて「ウチの子、２歳だからね…。でも、１歳半ぐらいから、そういう所で遊ばせてるんですけど。必ずいるの！よちよち歩きぐらいしかできない子どもの中で、己の身体能力を見せつけて！飛び回るから危ないんですよ…」と、不安な思いを打ち明けた。
バカリズムは、さらに「本当ね…。本当に行きたかったですけど。『いい加減にしろ！いい気になんじゃねーぞ！お前』って」と何とか怒りを飲み込んだことを振り返ってスタッフを爆笑させていた。