女優の久保田磨希（52）が3日、自身のインスタグラムを更新。昨年5月に取得した資格を明かした。

前日の投稿で久保田は「NHK Eテレ『華のタイパ弁当（2）』パワフル！たんぱく質弁当！に出演します！」と告知。「今回も、しっかりと学ばせていただいて早速参考にさせてもらってます！是非〜、レパートリーのおひとつに〜」と勧めていた。

この日は「番組で料理家のきじまりゅうたさんのレシピを丸っと真似させていただいて 去年末の合宿の1日目に娘に持たせたたんぱく質弁当です」と弁当の写真をアップ。「華のタイパ弁当 これからもたくさん真似させていただきます」と伝えた。

また「番組の中でお話ししましたが、昨年の5月にアスリートフードアドバイザーの、資格取りました」と、認定証を持った写真を公開。「まだまだ知らないことだらけですが、これからも学びます」とつづった。

久保田は大学時代の先輩だった男性と06年に結婚、長女を出産した。現在はレスリングを習っている長女のために、都内の自宅にトレーニング専用の部屋を作ったことを、出演番組などで明かしている。