とんねるず・木梨憲武の妻で女優の安田成美が、グラビア撮影に挑戦。そのセクシーなオフショットが話題を集めている。

「2月1日、安田さんのスタッフが開設するInstagramが更新され、彼女の近影が5枚つづりで公開されました。

ゴールドとブラックを基調にした幾何学模様のロングドレスを着用し、下半身は透け素材。妖艶な雰囲気のなかで、美脚が透けて見えるのです。

畳と障子がある和室で、こちらを見つめてたたずむカットや、暗闇のなか、コンクリートの階段のうえで目線を外し、物憂げな表情を浮かべる姿が印象的です」（芸能記者）

同投稿のコメント欄には《本当のセクシーですわ成美サマ》《綺麗すぎる》《とてもお美しいです》と、59歳、来年還暦とは思えない美しさに見惚れる声が続出している。

「この鮮烈なショットは、月刊誌『LEON』のウェブマガジン『Web LEON』で、大人の女性の美しさに迫るグラビア連載『美しい人』の最新回のオフショットです。子育てを終え、新たな自分に向き合うなかで、これまでほぼ経験がなかったグラビア撮影に挑戦したそうです」（同）

安田といえば、デビュー以来変わらぬ透明感と自然体なたたずまいで長く愛されている存在だ。

「1984年、映画『風の谷のナウシカ』のイメージソングで歌手デビュー。1989年の主演ドラマ『同・級・生』（フジテレビ系）を経て、1992年、中森明菜さんとW主演した『素顔のままで』（同局系）で本格ブレイクしました」（同）

1994年、映画『そろばんずく』で共演した木梨と結婚。現在は3人の子どもに恵まれている。

「3人とも成人したことで、今回のグラビアをはじめとして仕事の選択肢が広がっているようです。1990年代以降、歌手活動はほぼ休止していましたが、昨年10月には40年ぶりのワンマンコンサートを開催し、歌う喜びをかみしめていました」（同）

こうなると期待が高まるのが女優復帰だろう。芸能プロ関係者がこう語る。

「安田さんは2022年以降、テレビドラマの出演はなく、スクリーンの世界からも5年ほど遠ざかっています。

ただ、たとえば2人のお子さんを持つ瀬戸朝香さんは子育てが一段落したことを受け、昨年、約7年ぶりとなる連続ドラマへの本格出演で話題を集め、今も精力的に活躍しています。

また木梨さんの相方、石橋貴明さんの元妻・鈴木保奈美さんも出産、育児を経て連ドラ復帰を果たしています」

歌手活動、そしてグラビア……。安田の次の一手に注目が集まっている。