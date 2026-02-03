ギャルママモデル、ビキニ姿で抜群プロポーション披露「海が似合う」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が2月2日、自身のInstagramを更新。ビキニショットを披露した。
【写真】23歳ギャルママモデル「セクシーすぎる」ビキニ姿で美ボディ披露
聖菜は「海」と一言記し、水着姿を公開。胸元とサイドにレースがついたガーリーな白と茶色のチェックのビキニ姿で砂浜にぺたんと座っているショットを披露し、抜群のプロポーションを見せている。
この投稿に、ファンからは「憧れのスタイル」「海が似合う」「眼福」「セクシーすぎる」「圧倒的な美しさ」などと反響が寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆聖菜、ビキニ姿公開
◆聖菜の投稿に反響
