「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」２０周年ライブ中止 事務所が発表 大麻所持疑いでＭｉｃｒｏ容疑者が逮捕 本人とは連絡とれず
音楽ユニット「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」のＭｉｃｒｏこと西宮佑騎容疑者が乾燥大麻を所持したとして厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部に麻薬取締法違反（所持）容疑で２日に現行犯逮捕されたことを受け、今月８日に東京・北の丸公園の日本武道館で開催予定だった２０周年コンサートを中止すると公式サイトで発表した。
事務所の発表は以下の通り
Micro (Def Tech) 逮捕報道について
本日、所属アーティストMicro (Def Tech)が逮捕されたとの報道がございました。
ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。
20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません。
現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております。
なお、2026年2月8日（日）に開催を予定しておりました「Def Tech 20th Anniv. Grand Final at 日本武道館」公演は中止とさせていただきます。
チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます。
チケットの払い戻し方法につきましては、詳細が整い次第、後日あらためてご案内させていただきます。
この度は多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。
株式会社2VOX