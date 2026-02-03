＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞ツアーファイナル公演の模様が2月27日、U-NEXTにて独占ライブ配信される。

同公演は2025年10月26日、東京・日本武道館にて開催された全10公演の全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞のファイナルとなるもの。

＜This is ACIDMAN＞は、“生命”や“宇宙”をテーマにした壮大な詩世界とサウンドを放出し続けるACIDMANが2021年から毎年開催している企画ライブだ。当日のセットリストを事前に発表するコンセプトを持つこの恒例ライブは、＜LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞にて単発公演から全国ツアーへとスケールアップ。そのファイナルとなった7年ぶり7度目の日本武道館公演では、「輝けるもの」「造花が笑う」「FREE STAR」「ALMA」など、デビューから最新ナンバーまで代表曲が目白押し。会場に集まった約8,000人のファンを魅了した。

また、U-NEXTでは、ACIDMANの過去の日本武道館公演全6公演の模様とミュージックビデオを一挙見放題配信中だ。

■配信『ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”』

ライブ配信：2月27日(金)19:00 〜ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第〜3月13日(金)23:59まで

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012756

配信公演：2025年10月26日 東京・日本武道館 公演

▼U-NEXT ACIDMAN配信一覧

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012593

■＜ACIDMAN LIVE in FUKUSHIMA 2026＞

3月11日(水) 福島・いわき市文化センター大ホール

▼チケット

8,800円 (税込)

※6歳以上有料。お席が必要な場合は6歳未満も有料となります。

※ライブ収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付されます。

■全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞

4月09⽇(⽊) 神奈川・KT Zepp Yokohama

4月18⽇(⼟) 宮城・⽯巻 BLUE RESISTANCE

4月29⽇(⽔/祝) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

5月10⽇(⽇) 新潟・NIIGATA LOTS

5月15⽇(⾦) ⼤阪・NHK⼤阪ホール

5月22⽇(⾦) 埼⽟・ウェスタ川越 ⼤ホール

5月24⽇(⽇) 福岡・DRUM LOGOS

5月29⽇(⾦) 宮城・仙台 Rensa

6月06⽇(⼟) 岡⼭・CRAZYMAMA KINGDOM

6月14⽇(⽇) 沖縄・桜坂セントラル

6月27⽇(⼟) 千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9-10

詳細：https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/