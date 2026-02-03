女優・郄石あかりが３日、大阪・寝屋川市の大阪成田山不動尊で恒例行事の「成田山節分祭」に参加した。放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）にヒロイン「松野トキ」役で出演しており、同地での豆まきは、ＮＨＫ大阪放送局制作の朝ドラ主演者にとって、春の訪れを告げる吉例となっている。

郄石は「レフカダ・ヘブン」役の英俳優トミー・バストウ、トキの養父「松野司之介」役の岡部たかしとともに裃（かみしも）姿でやぐらの上へ。日本一大きいとされる「千升大福枡」から殻つきの落花生（福豆）をつかむと「福は〜内〜」のかけ声（鬼は外とは言わない）とともに右手で左手で、ついには両手でも投げる“三刀流”で眼下のファンに福豆を授けた。

落花生の殻が粉状になったものが“夫”バストウの頭に降りかかると、郄石はかいがいしく取る仲むつまじい姿を見せた。そのバストウは、大量の福豆を両手いっぱいにすくい取ると、英国人らしく（？）ラグビーのスクリューパスのようなスローイングを華麗に披露。「カッコイイ！」の声も飛んだ。

郄石には「トキちゃ〜ん！」、バストウには「ヘブンさ〜ん！」、岡部には「父上〜！」と福豆を授かろうとするファンが絶叫する。多くの人々が頭上に豆をキャッチする袋や網などを掲げているが、ある女性は手製の「ばけばけ」ロゴをデコレーションした紙袋を用意。郄石も気づいたのか笑顔で見つめていた。

以下は３者のコメント

郄石あかり「たくさんの方がいらしていて『トキちゃん』と声をかけてくださり、その活気にパワーもらい、福をいただいたという気持ちです。あらためてこの『ばけばけ』という作品がたくさんの方に愛していただいていることを直に感じることができて本当に良い経験でした。この作品のキャッチコピーは『この世はうらめしい。けど、すばらしい。』です。このうらめしい日々は続くかもしれないけれど、きっといつかすばらしいものが待っているかもしれない。そのために必死に生きる人たちのお話です。うらめしいとともに描かれる小さな幸せを感じていただけたらうれしいです」

トミー・バストウ「外国人として一人だけ参加させていただいて、ハーンさんと似たような経験をしたのかな、と思う瞬間があり、日本の文化に迎え入れてもらったと感じました。集合写真を撮ったときに、自分だけ左を向いたタイミングで写真を撮られた瞬間があったんです。ハーンさんの残っている写真は目を気にして横を向いているものが多く、不思議な、偶然ではない縁を感じました。放送は辛（つら）い回が続いていますが、ヘブンとトキは家族として大変な経験を乗り越え、それによって二人の絆は深まり、松野家はより強い関係を築いていきます。必ずまた楽しい日々が訪れますので、楽しみにしていていください」

岡部たかし「こんな体験をさせてもらったのは初めてで、この景色は一生忘れられないです。大勢の人が集まっていてまるでコンサートのようで、Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥになった気分でした。（昨年９月５日に甲子園球場で実施した）ファーストピッチの経験も活（い）きて、だいぶ遠くまで豆を飛ばしました。今週は辛い回が多く、できあがった映像を見て、出演している自分も視聴者の方と同じように泣いているくらいでした。でも、これを乗り越えることで家族の絆はどんどん深まっていくので、ぜひご覧いただけたらと思います」