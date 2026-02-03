音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」の公式サイトが3日に更新され、8日に東京・日本武道館で開催予定だった20周年ライブの中止を発表した。メンバーのMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたことを受けたもの。

所属事務所の2VOXが「Micro (Def Tech) 逮捕報道について」と題して声明を発表。「本日、所属アーティストMicro (Def Tech)が逮捕されたとの報道がございました」と報告し、「ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません」と謝罪した。

そして「現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております」とし、「なお、2026年2月8日（日）に開催を予定しておりました『Def Tech 20th Anniv. Grand Final at 日本武道館』公演は中止とさせていただきます」と発表。「チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます」とおわびの言葉を繰り返した。

「チケットの払い戻し方法につきましては、詳細が整い次第、後日あらためてご案内させていただきます」と伝え、「この度は多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます」とみたび謝罪した。

「Def Tech」は西宮容疑者とハワイ育ちのShenの2人組。2001年結成。05年に「My Way」を収録したファーストアルバム「Def Tech」をリリース。280万枚超えの大ヒットを記録した。同年にインディーズアーティストとして初めてNHK紅白歌合戦に出場。07年に解散し、10年に再結成した。

20年にはYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した「My Way」が話題になり、再ブレイクを果たした。今月8日にデビュー20周年を記念したライブを日本武道館で開催する予定だった。