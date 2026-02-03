Def Tech、8日に予定していた武道館公演中止へ Microこと西宮佑騎容疑者の逮捕受け…20周年の節目
2人組レゲエユニット「Def Tech」の公式サイトとSNSが3日に更新され、西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたとの報道を受け、8日に予定していた日本武道館公演の中止を発表した。
【写真】復活ライブ時のDef Tech
発表で「2026年2月8日(日)に開催を予定しておりました『Def Tech 20th Anniv. Grand Final 日本武道館』公演は中止とさせていただきます」と発表。「チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し、払い戻し方法などの詳細は、後日案内すると伝えた。
20周年のアニバーサリー企画として昨年、10の企画を発表。アルバム発売や、対バンツアー「Double Up Tour」、全国16ヶ所のホールツアー「4ELEMENTS TOUR 2025」などを実施。グランドファイナル企画として、2月8日の日本武道館公演を予定していた。
【写真】復活ライブ時のDef Tech
発表で「2026年2月8日(日)に開催を予定しておりました『Def Tech 20th Anniv. Grand Final 日本武道館』公演は中止とさせていただきます」と発表。「チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し、払い戻し方法などの詳細は、後日案内すると伝えた。
20周年のアニバーサリー企画として昨年、10の企画を発表。アルバム発売や、対バンツアー「Double Up Tour」、全国16ヶ所のホールツアー「4ELEMENTS TOUR 2025」などを実施。グランドファイナル企画として、2月8日の日本武道館公演を予定していた。