巨人の阿部慎之助監督（46）が1日に放送された日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）にVTR出演。終始穏やかな表情で今季の構想を語った。

番組の日曜キャスターを務めるタレントの亀梨和也（39）がキャンプインに合わせて宮崎入り。阿部監督は忙しいキャンプ初日の合間を縫ってベンチ前で亀梨のインタビューに応じた。

「凄く、またね、わくわくしてますし。新しいチームをつくるんだっていうね、そういう気持ちで入ってきましたんで」という就任3年目の指揮官。

「岡本（和真）が抜けたりとか、ね。昨年菅野（智之）がいなかったり。そういう穴は大きかったんですけど、どうしようって言っても彼らの代わりはいませんし。前に進もうっていうことで『前進』というスローガンを立てたんですけど」とまずは説明した。

そして、話題は1月の放送で阿部監督がボードに書き込んだ2026年の開幕戦オーダーに。

1番 松本

2番 門脇or浦田

3番 キャベッジ

4番 リチャード

5番 中山、ダルベック

6番 泉口、小浜

7番 甲斐、岸田、山瀬

8番 石塚

9番

当時、阿部監督は暫定的な開幕スタメンについてそう記していたが、改めてこのボードを見せられると「ちょっと困るんだよね、これ。今日、初日ですから」と苦笑い。それでも、亀梨に「ちょっと掘り下げさせていただきたいな、と」と言われて問答に応じることになった。

そして、新4番候補に挙げているリチャード内野手（26）について「期待も込めてますし」とした上で「全員がね、今フラットな状態で始めようみたいな。昨日（1月31日）全体ミーティングしちゃいましたし。状態いい選手を使っていきたいっていうのはハッキリ言いましたんで。キャンプ、オープン戦見て決めていきたいっていうのはありますよね」と改めて横一線スタートを強調した。

暫定8番に入れている2024年ドラフト1位入団の石塚裕惺内野手（19）については「やっぱり若い選手が出てきてほしいっていうのはね。近未来のジャイアンツのこともしっかり考えてやっていきたいなっていうのもありますし」とし、「10年後、ジャイアンツの顔だって言われる選手をね、つくっていきたいなっていう、こっちの気持ちもあります。自分で決めたことだったり、何とか貫き通すってことはね、しっかりこっち側は全員！フラットな目で見ますんで。期待してますよ」と語った。

1月時点で空欄になっている9番の開幕投手については「オープン戦の中盤ぐらいではお伝えできればいいかなと思いますけど」とした阿部監督。

最後は番組MCを務めるお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）に対して「本年もね、どうぞよろしくお願いします。魅力あるね、ジャイアンツをね、つくっていきますので。球場に足を運んでいただけたらな、と思いますし。日本一になったら僕がお食事に逆にお誘いしたいと思いますんでよろしくお願いいたします」とメッセージを送って締めくくった。