Def Tech・Microこと西宮容疑者の逮捕報道を受け所属事務所が謝罪「非常に残念でなりません」 20周年記念公演の中止＆著書の発刊取りやめなど影響広がる【全文】
2人組レゲエユニット「Def Tech」の公式サイトが3日に更新され、Microとして活動する西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたとの報道を受けて所属事務所が謝罪した。また8日に予定していた武道館公演は中止すると正式に発表した。
【写真】今月8日には日本武道館でのライブを予定していたDef Tech
公式サイトなどには「Micro (Def Tech) 逮捕報道について」と題した文書が掲載され、「本日、所属アーティスト Micro(Def Tech)が逮捕されたとの報道がございまいました。ファンの皆様ならぴに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
また「20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません。現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております」とつづった。
さらには8日に東京・日本武道館で予定していたグループの20周年記念公演の中止も発表。チケットの払い戻し方法などについては後日、詳細を発表するという。
Def TechはShen（シェン）、Micro（マイクロ）による2人組ユニット。2003年結成。東京出身のMicroとハワイ出身のShenとの“ジャワイアン・レゲエ”として人気を集め、自動車タイヤメーカーのCMソング「My Way」がきっかけで、1stアルバム『Def Tech』が約200万枚の大ヒットに。2005年にはインディーズアーティストとして初の『第56回 NHK紅白歌合戦』に出場。2007年に音楽的な方向性の違いから解散するが、2010年に活動再開を発表していた。
また今回の報道を受け、3月5日に潮出版社から発刊が予定されていた西宮容疑者の著書『波に乗る366日の音葉』の発売中止が発表されるなど、影響が多岐に広がっている。
西宮容疑者の逮捕容疑は2日、都内の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑い。麻薬取締部による家宅捜索で乾燥大麻が見つかった。
■以下、公式サイトで発表された声明
Micro (Def Tech) 逮捕報道について
本日、所属アーティスト Micro(Def Tech)が逮捕されたとの報道がございまいました。ファンの皆様ならぴに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません。
現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております。
なお、2026年2月8日(日)に開催を予定しておりました
「Def Tech 20th Anniv. Grand Final 日本武道館」公演は中止とさせていただきます。チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます。
チケットの払い戻し方法につきましては、詳細が整い次第、後日あらためてご案内させていただきます。この度は多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。
株式会社 2VOX
【写真】今月8日には日本武道館でのライブを予定していたDef Tech
公式サイトなどには「Micro (Def Tech) 逮捕報道について」と題した文書が掲載され、「本日、所属アーティスト Micro(Def Tech)が逮捕されたとの報道がございまいました。ファンの皆様ならぴに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
さらには8日に東京・日本武道館で予定していたグループの20周年記念公演の中止も発表。チケットの払い戻し方法などについては後日、詳細を発表するという。
Def TechはShen（シェン）、Micro（マイクロ）による2人組ユニット。2003年結成。東京出身のMicroとハワイ出身のShenとの“ジャワイアン・レゲエ”として人気を集め、自動車タイヤメーカーのCMソング「My Way」がきっかけで、1stアルバム『Def Tech』が約200万枚の大ヒットに。2005年にはインディーズアーティストとして初の『第56回 NHK紅白歌合戦』に出場。2007年に音楽的な方向性の違いから解散するが、2010年に活動再開を発表していた。
また今回の報道を受け、3月5日に潮出版社から発刊が予定されていた西宮容疑者の著書『波に乗る366日の音葉』の発売中止が発表されるなど、影響が多岐に広がっている。
西宮容疑者の逮捕容疑は2日、都内の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑い。麻薬取締部による家宅捜索で乾燥大麻が見つかった。
■以下、公式サイトで発表された声明
Micro (Def Tech) 逮捕報道について
本日、所属アーティスト Micro(Def Tech)が逮捕されたとの報道がございまいました。ファンの皆様ならぴに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません。
現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております。
なお、2026年2月8日(日)に開催を予定しておりました
「Def Tech 20th Anniv. Grand Final 日本武道館」公演は中止とさせていただきます。チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます。
チケットの払い戻し方法につきましては、詳細が整い次第、後日あらためてご案内させていただきます。この度は多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。
株式会社 2VOX