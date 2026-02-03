「ジャイアントキリング」続出で新党崩壊か「判官びいき」で与野党逆転か…衆院選中盤情勢は「与党300議席超え」

◎がつかない

30年近く選挙の議席予測をやっているが、私の「印」のつけ方は以下の通りだ。

◎ 盤石。午後8時当確。

◯ リード。おそらく勝つ。

△ 接戦だがわずかにリード。

▲ わずかに負けてるが逆転のチャンスあり。

× もしかしたら。

無印 チャンスなし。

一番上の◎は「常連メンバー」が決まっていて、公示の時点でつけたりする。

自民党だと高市早苗首相、麻生太郎元首相、石破茂前首相など。野党にもいて、国民民主党の玉木雄一郎代表などがそうだ。

ところが今回、普通なら◎がつくはずの中道改革連合の幹部に◎がつかない。

FNNによる衆院選の中盤情勢調査では、自民党が単独過半数を大きく越え、日本維新の会との与党で300議席を超える勢いだ。公示直後に読売新聞などが出した序盤情勢は各社とも「自民が単独過半数超え」という表現だったので自民の勢いが増している。

ジャイアントキリング

野党第１党の中道改革連合は全国的に苦戦しており、現状では100議席を割り込み、公示前の172議席の半数以下に議席を減らす可能性もあるという。

中道の幹部を個別に見ると、野田佳彦共同代表、安住淳共同幹事長、枝野幸男元立憲民主党代表ら◎の常連メンバーがいずれも対立候補と接戦となっており、◎がつかない。

ネット上では「ガチでジャイアントキリング来るか？」という声が上がっている。

「ジャイアントキリング」はそのまま訳せば「巨人殺し」だが、スポーツの特にサッカーでよく使われる言葉で、大方の予想を覆して最強、格上の相手に勝利する「大番狂せ」「下剋上」という意味だ。

中道が大敗し「ジャイアントキリング」が起きるようなことがあれば、新党は崩壊してしまうかもしれない。

創価学会に組織的な動きが

一方で序盤に比べて各小選挙区で自民がリードを広げているものの、依然接戦区が多い。

中道は「連合票」と「創価学会票」という大きな組織票を持っているのだが、これら組織票は調査結果に出にくいし、どのくらい中道に入るのかもよくわからない。

ある創価学会の人に聞くと、「会員の方々の反応はさまざまです」ということだった。

一方である中道の選対会議で公明党の地方議員が「自民の調査を見ると接戦だ。我々の組織もフルに動かすので労組の皆さんも頑張ってほしい」と述べたという。

ここに来て急に創価学会が組織的に動き出したとの情報もあり、自民はあまり楽観しない方がいいと思う。

投票率上がれば“高市自民”有利も…

もう一つ気になるのは投票率がどうなるのかわからないことだ。

自民は高市人気で若者を中心とした無党派層の支持が高い。一方の中道は組織票に強いわけだから投票率が高い方が自民に有利と言われている。実際に政治への関心が高いので投票率は上がると見る向きもある。

ただ週末にかけて東北・北陸では雪になるところが多い。期日前投票については選挙が急だったために投票券の配達が遅れたこともあり、公示当初の人出は鈍かった。また投票所がこれまでより少なくなっていることもあり、投票率が低くなる可能性もある。

誰が“判官びいき”される？

さてメディアの議席予測は外れることもある。言い換えれば議席予測の報道が有権者の投票行動に影響を与えてしまい、結果が予測と違ったものになることがある。

今回予想されるのは「Aが強くBが弱い」という報道に接して、「Aが勝ちすぎるのはイヤだ」「Bがこんなに負けるのは可哀想」というアナウンスメント効果だ。これは英語で「アンダードッグ」と呼ばれるが日本語に訳すと「判官びいき」だろう。

判官はハンサムで戦さにも優れた九郎判官義経が兄の源頼朝に殺されてしまったという話から来ている。アンダードッグは闘犬の「かませ犬」のこと。「判官びいき」が強烈に働いてもし与党で過半数を割り込めば高市首相退陣となる。

問題は有権者が誰を「判官びいき」するのかということだ。

これは私の持論なのだが、義経はハンサムでいくさ上手だったので兄に殺され、人々に「ひいき」された。つまり判官は魅力がないとひいきされない。

今のところ中道に「新党ブースト（強い勢いとか、押し上げの意）」は起きていない。高市首相の電撃解散に対してあの短期間で新党を立ち上げたのは見事だったが、いかんせん急すぎて立憲民主党と公明党の政策のすり合わせが間に合わなかったようだ。

1月24日の「ニコニコ生放送」の討論会で野田代表が辺野古移設についてあいまいな発言を繰り返し、与党だけでなく社民党など左派系の野党からも批判され「フルボッコ」になった場面が象徴的だった。現状ではブーストする材料はまだ見当たらない。

高市首相の“戦闘力”

これに対し国民民主党と参政党は最近の選挙戦後半では強烈なブーストを起こしてきた。

だが今回の選挙戦では党首討論会で国民の玉木代表が高市首相に「散々政策を受け入れましたよね。財源はこっちで探したけれども」と突っ込まれたり、同じく参政の神谷宗幣代表が自民の移民政策を批判した際には「自民は移民政策を推進していない」と「秒」で反論されるなど、首相の「戦闘力」の高さに若い野党指導者達がたじたじとなる場面も多かった。

中盤情勢では自民の勢いに押されているのか、国民、参政、それに維新のいわゆる「中規模政党」に勢いがない。

もし玉木氏や神谷氏がうまく首相に反撃することができてブーストすれば、「判官びいき」の票が行く可能性はまだあると思う。

ちなみに参政がブーストすると小選挙区で自民の票を食うので、中道を利することになる。

国民がブーストすると本来は中道の連合票を食うのだが、実は自民に行くはずの浮動票を食う方が大きいのではないか。つまりこちらも結果的に中道を利するかもしれない。

つまり2月8日の投開票当日までまだ何が起こるかわからないのだ。

主役は高市首相

高市首相が遊説の握手中に持病の関節リウマチが悪化し、NHKの党首討論をドタキャンするという「事件」が起きたのだが、これを野党政治家やテレビのコメンテーターが「わがままなお姫様」「手が痛いと言ったら討論に出なくていいいのか」などと揶揄し、逆にネットで大炎上した。

難病に苦しみながらハードな仕事を続ける人物にこのようなことを言ってはいけないのでは、との指摘も出ている。この「事件」は高市人気をまた上げたのかもしれない。

一方で円安をめぐる高市氏の「外為特会はホクホク」発言はいただけなかった。以前の「金利を今上げるのはアホ」発言もそうだがもう少し慎重になってほしい。

いずれにしてもこの選挙の主役は良くも悪くも高市さんだ。彼女の一挙手一投足によって選挙結果は決まることになるのだろう。