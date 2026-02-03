3月20日の復帰に向け、準備は整えた！ BTSのV（ヴィ）が1日、自身のインスタグラムにランニング映像などを公開した。

ランニング中の映像に加え、1時間20分間走った後のショート動画も掲載した。運動を終えた後、ロッカールームで息を整えながらしばらく休息を取る姿もアップした。

韓国メディアのスポーツ東亜は3日「ランニングをしながら着た長袖Tシャツを脱いで肩にかけたVは、運動直後も自然なスタイリングで目を引いた。半袖Tシャツの下に現れたしっかりした腕の筋肉からは、地道な自己管理の跡が伝わってきた。完成したビジュアルを見せた」と報じた。

Vは、韓国軍に入隊する前のインタビューで、軍服務中の目標として「体力強化」を挙げたことがある。「軍隊に入って本当に健康で丈夫に、コンサートを15回しても疲れない体力を付ける」と話していた。

同メディアは「除隊後も運動を続けているVは最近、筋力運動よりはランニング中心の管理に集中している。昨年末のライブ放送では『当分ウエイト（トレーニング系）運動はしない。19年に（激しいダンス曲の）Donysus活動の時から肩が良くなくて、さらに軍服務中に運動を熱心にしたため、リハビリが必要になった』と説明した」と伝えた。

韓国軍では、軍事警察特殊任務隊で服務し、肩と太ももを負傷した中で、射撃大会で1位を記録し、冬の街地訓練でも1位になり、軍事警察模範賞を受賞したことがある。

ランニングの後は、ソウル市内で開催中に個人展示会場「V TYPE 非（ヴィ）」にサプライズ訪問した。ファンプラットフォームWeverseに「後ろ。後ろ。後ろ。私」という文とともに、展示会場でVの大きな写真を眺める男女のファンを、さらに後ろで眺めている自身の姿が映っている写真を公開した。