音楽デュオ「Def Tech」の公式ホームページがメンバーのMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反（所持）容疑で逮捕されたことを受けて3日、8日に東京・日本武道館で予定していた、デビュー20周年を記念したライブの中止を発表した。

発表では「ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます 20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません」と謝罪。その上で「現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております」と現状を説明し、武道館公演の中止を伝えている。

また、チケットは完売となっているといい「チケットの払い戻し方法につきましては、詳細が整い次第、後日あらためてご案内させていただきます」としている。

関係者によると、西宮容疑者は乾燥大麻を所持したとして、関東信越厚生局麻薬取締部に麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕された。東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑い。

Def Techはハワイ出身のShenと西宮容疑者が01年に結成。05年のファーストミニアルバム「Def Tech」収録曲の「My Way」などがヒットした。

本日、所属アーティストMicro (Def Tech)が逮捕されたとの報道がございました。

ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。

20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません。

現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております。

なお、2026年2月8日（日）に開催を予定しておりました「Def Tech 20th Anniv. Grand Final at日本武道館」公演は中止とさせていただきます。

チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます。

チケットの払い戻し方法につきましては、詳細が整い次第、後日あらためてご案内させていただきます。

この度は多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。

株式会社2VOX