犬がやりがちなあざとい行動5つ

愛犬と生活を送る中で、「あざといな～」と感じる瞬間がありますよね。まずは、飼い主さんたちが感じている犬がやりがちなあざとい行動5つをご紹介します。

1.上目遣いでじっと見つめる

愛犬がじっと見つめてくると、思わずドキッとしてしまいますよね。しかも、ウルウルした上目遣いで見つめられると、何でも期待に応えたくなってしまうのではないでしょうか。

ただ、「散歩に連れて行って」「おやつちょうだい」と甘えている場合も多いはずです。何かを期待しながら飼い主さんの反応を伺っている犬は、あざとさを感じやすいといえます。

2.前足で「チョイチョイ」

犬が前足で「チョイチョイ」とする行為も、多くの飼い主さんが「あざといな～」と感じています。「ねえねえ」とばかりに犬が前足で突いてくるのは、自分に注目を集めたいときが多いです。

飼い主さんがスマホに夢中になっていたり、別の人との会話をしていたりする際にアピールする場合は、甘えや嫉妬のような心理が働いているのかもしれません。

3.甘える人を選ぶ

犬は人の行動をよく見ており、甘える人を選ぶ傾向があります。家族の中でも要求が通りやすい人を見極め、その人にだけ甘える仕草を見せることも多いです。

「お母さんにだけ甘える」など、飼い主さんとは違う行動を取る犬も少なくはなく、そんな犬の態度を見ると「あざとい」と感じてしまうでしょう。

4.見てるときだけしっぽを振る

目が合った瞬間だけしっぽを振る犬の姿を見ると、可愛らしいと思う一方であざとさも感じてしまいますよね。見ているときだけ犬がしっぽを振るのは、飼い主さんの顔色を伺っているサインです。

「遊んでくれるの？」「甘えてもいいの？」など、反応を待っている気持ちがしっぽに出ているのでしょう。犬なりの気遣いも見られる行動のひとつです。

5.気を引くために演技をする

犬は過去の経験から、さまざまな演技を見せることがあります。例えば、いたずらをした後に聞こえないふりをしたり、「反省しています」という顔をしたりすることも多いです。

ほかにも、褒めてもらうためにおしっこをしたフリをする、構ってもらうために背中を向けていじけたフリをする犬なども目撃されています。

あざとい犬の行動に対する注意点

気を引くために演技やアピールを見せる犬は、どこか可愛らしくてつい許してしまいますよね。しかし、あざとい行動を許してばかりいると、後々トラブルにつながることもあります。

ここでは、そんなあざとい犬の行動に対する注意点についてまとめました。

甘やかしすぎない

犬のおねだり行為を毎回許してしまうと、要求はどんどんエスカレートします。可愛いおねだり行動だったはずが、吠えたり噛んだりする問題行動に変わることも多いです。

そのため、愛犬があざとい行動を見せても、冷静に対応しなければなりません。愛犬のために、甘やかしすぎないことが重要です。

寂しさのサインの可能性も

愛犬が甘える行動を見せるのは、寂しさを感じている可能性があります。コミュニケーション時間が不足していないか、今一度見直してみてください。

十分な散歩時間が確保できない場合は、室内遊びで補うなどの工夫をしてみましょう。ほかにも、ブラッシングをしながらスキンシップを図ることもおすすめです。

まとめ

犬がやりがちなあざとい行動の多くは、過去の経験から見られるものばかりです。つい甘やかしてしまいたくなりますが、ここは冷静になって対応しましょう。

また、あざとい行動の裏にはどんな心理が隠れているのかも、この機会に考えてみるのもおすすめです。これまで以上にコミュニケーションを取って、愛犬の新たな一面を探ってみてはいかがでしょうか。