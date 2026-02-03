開店半年未満で繁盛店、東京ラーメンストリートの津軽煮干しラーメンは「こいくち」「あっさり」の2本柱

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅一番街のラーメン店『津軽煮干ひらこ屋』です。

2種類の煮干スープですでに繁盛店の仲間入り

2025年8月にお目見えしたのが、青森市内に本店を構える津軽煮干ラーメンの人気店。ここ東京駅が県外では初となる常設店だ。自慢のスープは“こいくち”と“あっさり”の2タイプを用意。

特こいくち1480円

『津軽煮干 ひらこ屋』特こいくち 1480円 トッピングは低温調理したバラ、厚切煮豚、しきんぼのコンフィなど4種類のチャーシューや玉子が乗る

前者は豚骨ベースの動物系に、数種類の煮干しを3段階に分けて炊き込む。頭や腹わたを丁寧に取り除き、苦味やエグみを抑えた上品な仕上がりだ。

また後者は煮干しと水だけで炊き、透明感ある見た目以上に香りや旨みが膨らんでくる。どちらも低カンスイで打った、跳ねるようなコシの自家製麺との相性も見事！

『津軽煮干 ひらこ屋』

東京駅一番街『津軽煮干 ひらこ屋』

［店名］『津軽煮干 ひらこ屋』

［住所］東京駅一番街地下1階・東京ラーメンストリート

［電話］03-6812-2104

［営業時間］10時半〜22時半（22時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口改札から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

