大雪の影響はしばらく続きそうですが、積雪が多い時はこんなことにも注意が必要です。



「空き巣などへの防犯対策」です。



防犯・警備大手「セコム」の札幌東支部・横尾支社長によると、積雪が多くなると“空き巣犯が狙いやすい家”が増えるんだそうです。



どういうことか、３つの理由を教えていただきました。



１つ目は「空き巣犯が積もった雪を侵入の足場にする」。



雪かきが大変だとは思いますが、２階の屋根に直結するところやバルコニーの下などは雪を積みすぎないよう注意してほしいとのことです。





２つ目は「積もった雪が視界をさえぎり、死角をつくる」。防犯上の設定で外から見えやすくなっている家も、雪が積みあがると中が見えにくくなってしまいます。不審者が侵入していても死角になってしまうとのことです。３つ目は「屋根に人が乗っていても不審に思わない」。通常だと人が屋根に乗っていたら「何か普通ではない」と感じると思いますが、雪下ろしが必要なくらい雪が積もった状況では、人が屋根に乗っていても不審と思わない。これも空き巣犯にとって有利な状況になるということです。ほかにも「雪が降ると証拠の足跡が消えやすい」「防犯カメラに雪がついている場合がある」なども注意しないといけないかもしれません。積雪が多い時は“空き巣が狙いやすい家”が増えています。いつどんな時も防犯対策は大切ですが、いつもと違う視点からも防犯意識を持つことが大切です。