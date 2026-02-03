侍ジャパンWBCのクローザーは誰が適任？近鉄OB佐野慈紀氏の考察　「虎の剛腕」を条件付きで指名「できると思います」

石井大智は昨季、日本記録樹立と剛腕ぶりが大きく注目を集めた（C）産経新聞社

3月に迫ったWBC、大会連覇がかかる侍ジャパンのメンバー選考も固まってきた中でクローザーを誰が務めるかにも注目が高まっている。

【動画】この快投を見よ！防御率0点台の石井の圧巻ピッチングシーン

近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は侍ジャパンの守護神に独自の考察を加えている。

現在メンバーが発表されている中で抑えの経験があるのは松井裕樹（パドレス）、大勢（巨人）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）ら。

有力とされているのは左腕でメジャーでもリリーバーを務めるパドレスの松井ということになるが、この点に関して佐野氏は「経験値から言えば、松井ですが、メンバーに左投手が4人（松井、菊池、曽谷、宮城）しかいない。それを考えると松井をクローザー固定というのはリスクがある」と指摘する。

そんな中で、佐野氏がクローザーに指名するのは、阪神の石井だ。昨季は50試合連続無失点の日本記録も樹立、53試合に登板し、防御率は脅威の0.17をマーク。150キロ超の剛速球に変化球のコンビネーションで失点を許さないとあって、佐野氏は熱視線を送る。