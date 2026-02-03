「クローザーで投げたい」――燕の24歳育成右腕が思い描く“守護神像” 育成→支配下から開幕1軍を目指す
ヤクルトの育成2年目・廣澤優が将来の守護神を目指す(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext
支配下、そして開幕1軍を目指す――。ヤクルトの育成2年目・24歳の廣澤優が沖縄・浦添で行われている1軍キャンプで決意を語った。
キャンプ初日にブルペンに入り30球投げた右腕は「人が多いんで報道陣を含めて、そこは慣れない部分がありますけど、変わらずやりやすい環境ではあるので問題なくできている」と述べると、1軍キャンプに抜擢され、大きな期待がかけられている中でこう口にした。
「期待されている反面、期待を裏切らないようにやっていかないといけないと思う。このキャンプで下積みをしっかりして、その期待に応えられるようにしていきたい」
さらに「僕の長所はスピードボールと落ちるボールなので、1軍の投手陣にはないものを発揮したいと思っている」と、150キロ台の直球に加え、フォーク、チェンジアップを磨き、1軍の舞台を目指す。
将来的には「クローザーで投げたいという気持ちがある」と、同じ直球と縦の変化を武器とする中日の松山晋也の投球スタイルを参考にし、将来の守護神像を思い描いている。また、ソフトバンクなどで活躍したデニス・サファテの投球スタイルも小さい頃から憧れていたという。
チームメイトでは、木澤尚文の投球スタイルが「一番似ている感じがある」と話し、「（廣澤自身は）シュートは投げないですけど、スピードボールを持っていて、落ち球で勝負していく投手」として参考にしているという。
身長193センチから投げ下ろす長身右腕は「アピールしなければいけない立場だと思うので、支配下登録と開幕1軍入りできるようにやっていきたいと思います」と、力強く語った。
[文:別府勉]