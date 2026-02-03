高石あかり＆トミー・バストウ＆岡部たかし、大阪・成田山で豆まき「Mrs.GREEN APPLEになった気分」【コメントあり】
HK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している高石あかり（※高＝はしごだか）、トミー・バストウ、岡部たかしが3日、大阪・寝屋川の成田山不動尊で行われた「節分祭」に参加した。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
同寺は千葉・成田の大本山成田山新勝寺の大阪別院。節分祭には朝ドラの出演やが参加するのが恒例となっている。今年は『ばけばけ』で松野トキ役の高石、レフカダ・ヘブン役のバストウさん、トキの父・松野司之介役の岡部が豆まきに登場した。
【コメント】
■高石あかり
たくさんの方がいらしていて「トキちゃん」と声をかけてくださり、その活気にパワーもらい、福をいただいたという気持ちです。あらためてこの『ばけばけ』という作品がたくさんの方に愛していただいていることを直に感じることができて本当に良い経験でした。 この作品のキャッチコピーは「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」です。このうらめしい日々は続くかもしれないけれど、きっといつかすばらしいものが待っているかもしれない。そのために必死に生きる人たちのお話です。うらめしいとともに描かれる小さな幸せを感じていただけたらうれしいです。
■トミー・バストウ
外国人として一人だけ参加させていただいて、ハーンさんと似たような経験をしたのかな、と思う瞬間があり、日本の文化に迎え入れてもらったと感じました。集合写真を撮ったときに、自分だけ左を向いたタイミングで写真を撮られた瞬間があったんです。ハーンさんの残っている写真は目を気にして横を向いているものが多く、不思議な、偶然ではない縁を感じました。放送は辛い回が続いていますが、ヘブンとトキは家族として大変な経験を乗り越え、それによって2人の絆は深まり、松野家はより強い関係を築いていきます。必ずまた楽しい日々が訪れますので、楽しみにしていていください。
■岡部たかし
こんな体験をさせてもらったのは初めてで、この景色は一生忘れられないです。大勢の人が集まっていてまるでコンサートのようで、Mrs.GREEN APPLEになった気分でした。（9月に実施した）ファーストピッチの経験も活きて、だいぶ遠くまで豆を飛ばしました。 今週は辛い回が多く、できあがった映像を見て、出演している自分も視聴者の方と同じように泣いているくらいでした。でも、これを乗り越えることで家族の絆はどんどん深まっていくので、ぜひご覧いただけたらと思います。
