¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥Ó¡¢°¯ÈþÀ¶¤¬¼ç±é¡¢´ÆÆÄ¤Î»³ÅÄÍÎ¼¡¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Î¡ÖÊüÆ¢¤«¤Ã¤Ý¤ìÀá¡×(1978Ç¯)¤¬¡¢TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£²¤Ç2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¸ÅÅµÍî¸ì¡Ø¤é¤¯¤À¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿Í¾ð´î·à¡£¹¾¸Í¤ÎÄ¹²°¤Ç·ù¤ï¤ì¼Ô¤Î¤é¤¯¤À¤ÎÇÏ(¸¤ÄÍ¹°)¤¬¥Õ¥°¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Èà¤Î·»ÄïÊ¬¡¦¼êÉàÌÜ¤ÎÈ¾¼¡(¼ã»³ÉÙ»°Ïº)¤¬¸½¤ì¡¢Ä¹²°¤Î¼Ô¤Ë¹áÅµ¤ò½Ð¤»¤ÈË½¤ì¤À¤¹¡£¤½¤³¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬Âç²È¤ÎÊüÆ¢Â©»Ò¡¦ÆÁ»°Ïº(°¯ÈþÀ¶)¤Ç¡¢È¾¼¡¤ÏÂç²È¤ËÁò¼°¤Î¼ò¤Èºè¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÆÁ»°Ïº¤ËÅÁ¸À¤µ¤»¤ë¡£¤â¤·½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÇÏ¤Î»àÂÎ¤ò¤«¤Ã¤Ý¤ìÀá¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤é¤»¤ë¤È¶¼¤¹¡£ÆÁ»°Ïº¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¸À¤¹¤ë¤¬¡¢Âç²È¤Ï¥±¥Á¤ÇÍ×µá¤ò¤Ï¤Í¤Ä¤±¤ë¡£È¾¼¡¤ÏÇÏ¤Î»àÂÎ¤òÂç²È¤ÎÅ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Å¹Æâ¤ÇÍÙ¤é¤»¤ÆÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬ºî¤ê½Ð¤¹ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ
»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Ï1966Ç¯¤«¤é¡ØÆüÍË·à¾ì¡Ù¤ËÇ¯1¡¢2ËÜµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï°¯Èþ¤äÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤Ê¤É¡¢¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬¤è¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Íî¸ì¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÍî¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö±¿¤¬ÎÉ¤±¤ê¤ã¡×(1966Ç¯)¤Ç¤âÂêºà¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ø¤é¤¯¤À¡Ù¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¾¼¡¤¬ÇÏ¤ÎÁò¼°¤Î¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»àÂÎ¤ËÍÙ¤ê¤òÍÙ¤é¤»¤ë¤Î¤ÏÍî¸ì¤ÎÆâÍÆ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢È¾¼¡¤ÎÁêÊý¤ËÊüÆ¢Â©»Ò¤ÎÆÁ»°Ïº¤òÍí¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£°¯Èþ¤Ï¡¢1973Ç¯¤Ë»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿ÆüÍË·à¾ìºîÉÊ¡ÖÊüÆ¢°ìÂåÂ©»Ò¡×¤Ç¤âÀßÄê¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢ÂçÅ¹¤ÎÂ©»Ò¡¦ÆÁ»°Ïº¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤Î»ÐËåÊÔÅª¤Ê¿§¹ç¤¤¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅö»þ¤Î°¯ÈþÀ¶¤Ï¡¢Ç¯2²ó¸ø³«¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥Õ¡¼¥Æ¥ó¤ÎÆÒ¤µ¤óÌò¤Ç¼ç±é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°Ç¯¤Î1977Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡ÖÈ¬¤ÄÊèÂ¼¡×¤Ç¤ÏÌ¾ÃµÄå¡¦¶âÅÄ°ì¹Ì½õ¤ò¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡ØÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¡Ù¤ÎÂè1ºî¡Ö»þ´Ö¡Ê¤È¤¡Ë¤è¡¢¤È¤Þ¤ì¡×¤Ç´°Á´ÈÈºá¤òÊø¤¹·º»ö¡¦¿ù»³¾¾¼¡Ïº¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ØÅÄ¼Ë·º»ö¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÁ´3ËÜºî¤é¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1979Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö´ö»³²Ï¤Ï±Û¤¨¤¿¤ì¤É¡Á¾¼ÏÂ¤Î¤³¤³¤í¸Å²ìÀ¯ÃË¡Á¡×¤Çºî¶Ê²È¡¦¸Å²ìÀ¯ÃË¤òÇ®±é¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÆÒ¤µ¤ó°Ê³°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î°ì¤Ä¤¬º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£°¯ÈþÀ¶¤Ë¤è¤ëÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊÑ²½¤¬¸«»ö¡ª
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Í·¤Ó¿Í¤Î¼ãÃ¶Æá¤È¤¤¤¦É÷¾ð¤Ç¾®±´¤ò²Î¤¤¡¢ÀåÀè»°À£¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò±ì¤Ë´¬¤¯·Ú²÷¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÁ°È¾¤È¡¢È¾¼¡¤ÈÆó¿Í¤Ç¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¡¢¿Í¤¬ÂØ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¶¯µ¤¤Ç°ÒÀª¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¸åÈ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊÑ²½¤¬¸«»ö¡£¤Ï¤¸¤á¤ÏÆÁ»°Ïº¤ò¶¼¤¹¶¯ÌÌ¤Î¤ä¤¯¤¶¼Ô¤«¤é¡¢¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¤ÏÈà¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤ÆÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¤¹¤ëÈ¾¼¡¤ò±é¤¸¤¿¼ã»³¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ÀäÌ¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï20ºî¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ¤É¾¤Ë¹³¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê·Ý¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¡¦°¯ÈþÀ¶¤Î¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¸¤ÄÍ¹°¤äºù°æ¥»¥ó¥ê¡¢¿ù»³¤È¤¯»Ò¤Ê¤É»³ÅÄÍÎ¼¡¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÌ¾±é¤È¡¢¡ØÆüÍË·à¾ì¡Ù¤Ç»³ÅÄÍÎ¼¡µÓËÜ¥É¥é¥Þ¤ÎÂçÈ¾¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µÜÉð¾¼É×¤Î¥Ä¥Ü¤òÍÞ¤¨¤¿±é½Ð¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤À¡£
Ê¸¡á¶âß·À¿
ÊüÁ÷¾ðÊó
ÆüÍË·à¾ì¡¡ÊüÆ¢¤«¤Ã¤Ý¤ìÀá
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)8:00¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë£²¡¡Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¢¥Ë¥á
½Ð±é¡§°¯ÈþÀ¶¡¢ÂôÅÄ²íÈþ¡¢Ìø²È¾®¤µ¤ó¡¢¸¤ÄÍ¹°¡¢¼ã»³ÉÙ»°Ïº ¤Û¤«
