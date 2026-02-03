元AKB48メンバー、手作りの本格料理に驚きの声「クオリティ高い」「お店みたい」
【モデルプレス＝2026/02/03】元AKB48の岡部麟が2月2日、自身のInstagramを更新。手料理を披露した。
【写真】29歳元AKB48「お店みたい」ローリエが添えられた本格ビーフストロガノフ
岡部は「本番始まる前にいっぱい食べとかないと...久しぶりにビーフストロガノフ作ったぁ！」とコメント。煮込んだ際のローリエが添えられ、クリームがトッピングされた本格的な手作りビーフストロガノフを披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「ビックリすぎるほど料理上手」「クオリティ高い」「器や盛り付けも綺麗」「お店みたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
