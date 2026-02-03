岡部麟（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/03】元AKB48の岡部麟が2月2日、自身のInstagramを更新。手料理を披露した。

【写真】29歳元AKB48「お店みたい」ローリエが添えられた本格ビーフストロガノフ

◆岡部麟、手作りビーフストロガノフ公開


岡部は「本番始まる前にいっぱい食べとかないと...久しぶりにビーフストロガノフ作ったぁ！」とコメント。煮込んだ際のローリエが添えられ、クリームがトッピングされた本格的な手作りビーフストロガノフを披露した。

◆岡部麟の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美味しそう」「ビックリすぎるほど料理上手」「クオリティ高い」「器や盛り付けも綺麗」「お店みたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

