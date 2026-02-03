夏木マリ、スタッフ手編みの湯婆婆マスコット披露「再現度すごい」「愛とセンスが光ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】夏木マリが2月2日、自身のInstagramを更新。スタッフが手編みした作品を公開した。
【写真】73歳ベテラン女優「再現度すごい」細部まで丁寧に編まれた湯婆婆マスコット
夏木は「衣装のチェチェさんが、お別れに湯婆婆の手編みマスコットを作ってくれました！」とつづり、自身が声優を務めたアニメーション映画「千と千尋の神隠し」（2001年）のキャラクター・湯婆婆をイメージした手編みの作品を投稿。前髪を大きく立ち上げたヘアスタイルや青のドレスなど細部まで丁寧に編まれたマスコットを披露し、「愛が詰まりすぎてるぅ」「カムサハムニダー」と感謝をつづっていた。
この投稿は「最高の贈り物」「再現度すごい」「愛とセンスが光ってる」「これは嬉しすぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
