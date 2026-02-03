カフェ･ド･クリエ初のオリジナルエコバッグ/鮮やかなカラーに『おこじょ』『リスザル』などをデザインした大容量サイズ

カフェ･ド･クリエは、同ブランド初のオリジナルエコバッグ「アニマルエコバッグ」を2026年2月10日から発売する。全国の店舗とオンラインストアで取り扱う。

ラインアップは、スウィーティーカラーとサニーカラーの全2種。目を引く鮮やかな色使いで、バッグ本体の表裏で異なるデザインが楽しめる。機能性にもこだわり、A4サイズがおさまる大容量サイズとした。収納に便利なファスナー付きで、折りたたんでコンパクトに持ち運べる。

【エコバッグの画像を見る】おこじょ･リスザル･トゥカーノなど個性豊かな動物が主役のデザイン

〈「アニマルエコバッグ」商品概要〉

【カラー】

スウィーティーカラー/サニーカラー(全2種)

【サイズ】

幅約30cm×高さ約32cm×奥行約10cm

※ハンドル紐の長さは約58cm。

【価格】

各1,080円(税込)

【販売場所/開始日時】

全国の店舗/2月10日〜

オンラインストア/2月10日20時〜

〈ラインアップは全2種〉

「スウィーティーカラー」は、動物たちのおっとりとした、優しい表情が印象的なデザインに仕上げた。表面には、カフェ･ド･クリエのブランドカラーである、あたたかみのあるイエローカラーを背景に『おこじょ』を描いた。裏面には、やさしいピンクを背景に、口元にはちみつをつけて頬張る『くま』と蜂を描いた。

「サニーカラー」は、明るく陽気なトーンで、持つたびに気分が明るくなるようなデザインに仕上げた。表面には、深みのあるパープルカラーを背景に『リスザル』を描いた。裏面には、ブランドカラーのイエローを背景に『トゥカーノ』を描いた。くちばしの鮮やかな色合いと落ち着いた表情のコントラストが印象的なデザイン。

〈発売を記念したXキャンペーンも〉

2026年2月2日〜2月16日の期間中、抽選で20人に6つのアイテムの詰め合わせが当たるXキャンペーンを実施する。カフェ･ド･クリエ公式Xアカウント(@cafedecrie_pr)をフォローし、対象ポストをリポストすることで参加。

アニマルエコバッグ2種･リキッド2本(はちみつピーチティー、無糖アイスコーヒー1000ml)･オリジナルブレンド粉(210g)･オリジナルブレンドドリップバッグ(8g×5袋)の計6アイテムをセットにして、計20人にプレゼントする。

■オンラインストアはこちら

【エコバッグの画像を見る】おこじょ･リスザル･トゥカーノなど個性豊かな動物が主役のデザイン