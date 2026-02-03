「シン・エヴァンゲリオン劇場版」より「式波・アスカ・ラングレー」の1/4スタチューが予約開始ボーナス版には柔らかい表情を浮かべる頭部が付属
プライム1スタジオは、ハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム1スタチュー）」のフォーマットのひとつであるプレミアムマスターラインより、「『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 式波・アスカ・ラングレー ボーナス版」を発売する。価格は115,390円。2月3日より予約受付が開始されており、発売時期は2027年6月から9月頃を予定している。
本商品は、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場する、「式波・アスカ・ラングレー」の1/4スケールスタチュー。下ろし立ての白いプラグスーツを身に纏い、ヤマト作戦に備える第2の少女の出撃前のひとときをイメージして立体化されている。ボーナス版には、スペシャルパーツとして柔らかい表情を浮かべる頭部が付属する。
なお、本ボーナス版の日本国内における取り扱いはプライム1スタジオ公式オンラインストアならびにEVANGELION STOREのみとなっている。
壮大な神話に終止符を打った「シン・エヴァンゲリオン劇場版」から、「式波・アスカ・ラングレー」をプレミアムマスターラインにて立体化
軽く腰を下ろすポージングは、華奢なプロポーションと繊細な心模様が際立つよう製作されている
髪の広がり、指先の仕草、そしてつま先の向きまでニュアンスを込めて作られている
陶器のような肌に浮かぶ表情は、決意と不安が交錯する様を映したもの。アイコニックな眼帯も、耳紐のフィット感までこだわっている
深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツは、艶やかな白を基調に細部まで丹念に彩色
淡いグレイのシェーディングにより、立体物としての存在感も自然に演出
特製ベースは作中の印象的なデザイン要素であるヘキサゴンで構成。割れたL結界境界面のようなクリアパーツが、マイナス宇宙の不安定さも想起させる
柔らかい表情を浮かべる頭部は、ボーナス版だけのスペシャルパーツ
「『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 式波・アスカ・ラングレー ボーナス版」
商品価格：115,390円
発売時期：2027年6月～2027年9月頃
販売数量：400
シリーズ：「『シン・エヴァンゲリオン劇場版』フォーマット：プレミアムマスターライン」
サイズ：1/4スケール、46×24×27cm（全高×全幅×奥行）
重量：3.4kg
素材：ポリストーン（一部に別素材使用）
製品仕様・付属品：特製ベース、ボーナス特典 フェイスパーツ×1（微笑み）
彩色：920-3
(C)カラー