プライム1スタジオは、ハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム1スタチュー）」のフォーマットのひとつであるプレミアムマスターラインより、「『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 式波・アスカ・ラングレー ボーナス版」を発売する。価格は115,390円。2月3日より予約受付が開始されており、発売時期は2027年6月から9月頃を予定している。

本商品は、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場する、「式波・アスカ・ラングレー」の1/4スケールスタチュー。下ろし立ての白いプラグスーツを身に纏い、ヤマト作戦に備える第2の少女の出撃前のひとときをイメージして立体化されている。ボーナス版には、スペシャルパーツとして柔らかい表情を浮かべる頭部が付属する。

なお、本ボーナス版の日本国内における取り扱いはプライム1スタジオ公式オンラインストアならびにEVANGELION STOREのみとなっている。

壮大な神話に終止符を打った「シン・エヴァンゲリオン劇場版」から、「式波・アスカ・ラングレー」をプレミアムマスターラインにて立体化

軽く腰を下ろすポージングは、華奢なプロポーションと繊細な心模様が際立つよう製作されている

髪の広がり、指先の仕草、そしてつま先の向きまでニュアンスを込めて作られている

陶器のような肌に浮かぶ表情は、決意と不安が交錯する様を映したもの。アイコニックな眼帯も、耳紐のフィット感までこだわっている

深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツは、艶やかな白を基調に細部まで丹念に彩色

淡いグレイのシェーディングにより、立体物としての存在感も自然に演出

特製ベースは作中の印象的なデザイン要素であるヘキサゴンで構成。割れたL結界境界面のようなクリアパーツが、マイナス宇宙の不安定さも想起させる

柔らかい表情を浮かべる頭部は、ボーナス版だけのスペシャルパーツ

「『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 式波・アスカ・ラングレー ボーナス版」

商品価格：115,390円

発売時期：2027年6月～2027年9月頃

販売数量：400

シリーズ：「『シン・エヴァンゲリオン劇場版』フォーマット：プレミアムマスターライン」

サイズ：1/4スケール、46×24×27cm（全高×全幅×奥行）

重量：3.4kg

素材：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：特製ベース、ボーナス特典 フェイスパーツ×1（微笑み）

彩色：920-3

(C)カラー