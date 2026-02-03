

事件があったアパート 香川・琴平町榎井

3日未明、香川県琴平町のアパートで意識不明の女性が見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は女性を殺害したとして、同居していた夫を殺人の疑いで逮捕しました。

殺人の疑いで逮捕されたのは香川県琴平町の会社員・伊藤英二容疑者（45）です。

警察によりますと伊藤容疑者は3日午前0時ごろ自宅のアパートで、同居する妻のパート従業員、美加さん（46）を殺害した疑いが持たれています。

伊藤容疑者は約2時間後に「妻を殺した」と110番通報。警察が駆け付けたところ、美加さんは寝間着姿で布団の上に意識不明の状態で倒れていて、約1時間半後に病院で死亡が確認されました。

伊藤容疑者の腕や腹などには刃物による複数のけががありましたが命に別状はないということです。

警察の調べに対して伊藤容疑者は「妻を殺害してしまいました」と容疑を認めているということです。また刃物の傷については自分でつけたと供述しています。

警察は伊藤容疑者が美加さんの首を手で絞めて殺害したとみて動機などを調べています。