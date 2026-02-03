お笑いコンビ「ハイヒール」のリンゴ（64）が3日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演。若手時代にファストフードの超有名店舗でアルバイトしていたことを明かした。

ナイツ、「相席スタート」山崎ケイ、ニッチェと若手時代の貧乏トークで盛り上がる中、アルバイト経験などについて聞かれたリンゴは「ケンタッキーでバイトしてました」と告白。共演者らを驚かせた。

「昔、阪神が優勝した時にカーネル・サンダースが投げられた、あれの前にあそこでバイトしてたんです」と超有名店舗だったことを明かした。「あのカーネル・サンダースに、朝おはようございますって言うとってん」と振り返り、笑わせた。

1985年の阪神優勝では、大阪・道頓堀にファンがあふれ返り、次々と道頓堀川に飛び込む騒動に。チームをけん引したバース選手に「そっくり」ということから、カーネル・サンダース像が阪神ファンにより強奪され、胴上げをされたうえに川へ投げ込まれていた。

また、アルバイト先の店舗には「吉本の若い女の子の（アルバイトの）枠があった」といい、「（自身の）前もいてて、超有名な人の彼女がそこでバイトしとって」と激白。「あとで言うてあげる」と盛り上げていた。