名鉄百貨店が2月末で閉店… 紀ノ国屋が“メモリアルなコラボ”発表 『ナナちゃん保冷巾着付きランチバッグ』限定発売【詳細】
2月末に閉店する名鉄百貨店（名古屋市）の「紀ノ国屋 名古屋名鉄百貨店」は、メモリアルなコラボ企画として『ナナちゃん保冷巾着付きランチバッグ』を、あす4日より数量限定で発売する。
【画像多数】ナナちゃん×紀ノ国屋！ 保冷巾着つき
名鉄百貨店は、2026年2月末をもって71年の歴史に幕を下ろす。現在、「71年分の感謝祭」が開催中。紀ノ国屋の『ナナちゃん保冷巾着付きランチバッグ』は、名古屋駅前のランドマーク「ナナちゃん」をモチーフに、これまでのたくさんの思い出と、感謝の気持ちを込めた特別な一品。
「ナナちゃん」の印象的なシルエットを、紀ノ国屋のロゴとともにあしらった。透明な樹脂製ポケット越しに見えるデザインが、さりげなくかわいらしい仕上がり。また、付属の保冷巾着は内側にラミネート加工を施し、ランチボックスなどを入れて保冷しながら持ち運べ、実用性の高いアイテムとなっている。
カラーは、ピンクのネイビーの2色。各色150個の数量限定で発売される。
■『紀ノ国屋 ナナちゃん保冷巾着付きランチバッグ』
カラー：ピンク、ネイビー
販売価格：2750円（税込）
サイズ：約タテ24センチ／ヨコ27.5センチ／マチ15センチ
素材：コットン、ポリエステル
販売店舗：紀ノ国屋 名古屋名鉄百貨店
※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合あり
※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了
※店頭在庫は日々変動。販売状況は直接店舗へ問い合わせ。
