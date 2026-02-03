タレントの上沼恵美子（70）が、1日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。キレイだという女優について語った。

この日は演歌歌手の天童よしみがゲスト出演。スマホの写真を拡大するのが「もの凄く嫌い」と語り、「あんなにキレイだった人が、もの凄い嫌な物がいっぱい出てくる」と、アップにすることでシワや見えないものまで見えてくると語った。

これに上沼は「北川景子さんでも、こない（指で広げる動き）されたら嫌やと思う」と語ったが、共演者から「絶対キレイ」と反論されると、すぐさま訂正。「そうやな。言いながら違うな、と思った」と語り、「北川さんは、どこをアップにされてもキレイよな」と珍しく言い直した。

上沼は過去に自身のYouTubeチャンネルでも「実際に会って一番キレイだった有名人」という話題に「北川景子さんやね」と即答。「性格がいい、字がきれい、育ちが良い、肌がキレイ」と文句の付けようがないレベルと話したこともある。

ゲスト出演の安田美沙子も、北川景子については「ツルツルですもん。ピカピカ、ピカピカしている」と段違いだと認めた。

ただ「会ったことあんの？」と聞かれたFUJIWARA・藤本は「会ったことはないですけど」。安田も「私もないです」と答えると、上沼は「ないんかい！」と大声でツッコんでいた。