昨年大みそかに放送されたＮＨＫ紅白歌合戦の視聴率は復調を見せた。

２０２５年を代表した顔ぶれがそろい、「これを見れば今の音楽界がわかる」と言うにふさわしい内容だった。（鶴田裕介）

紅組はＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが「倍倍ＦＩＧＨＴ！」、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲが「わたしの一番かわいいところ」と、自己肯定感アップを前面に押し出した歌で、日本の「ＫＡＷＡＩＩ」文化の最前線を届けた。連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌ったハンバート ハンバートは初出場ながら、夫婦でのハモりなど高い歌唱力を披露。四半世紀以上のキャリアを感じさせる好演だった。

白組は、サカナクションが昨年大ヒットした「怪獣」をシリアスに歌ったかと思いきや、一転、大量のダンサーを伴った「新宝島」でド派手な展開。注目を集めたのは、直前に出場が発表された米津玄師。高速道路とおぼしき場所を舞台に「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」を鮮やかに歌い、歌唱と映像で視聴者を魅了した。昨年の音楽界の“顔”、Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥは会場中を練り歩くなど、祭りのようなパフォーマンスで盛り上げた。

最後はデビュー４５周年を迎えて特別企画で出場した松田聖子。「青い珊瑚礁（さんごしょう）」を衰え知らずの歌声で聴かせ、「永遠のアイドル」を印象づけた。

「モノ」としての音楽媒体

日本レコード協会は、ＣＤやレコードなど「モノ」としての音楽媒体の２０２５年の生産実績を発表。ＣＤの生産金額は１４４４億円で、前年比３％増。近年好調のレコードは８４億円で同７％増だった。音楽配信の普及により、多くの国ではＣＤはほぼ壊滅状態だと言われるが、日本ではまだまだ健在どころか、若干ながら伸びている。モノを大事にする国民性だろうか。

ロックユニット、ＬＯＶＥ ＰＳＹＣＨＥＤＥＬＩＣＯは２０日、今年のツアーをもって活動休止すると発表した。１９６０〜７０年代ロックに影響を受けた音楽性で人気を呼び、初アルバム「ＴＨＥ ＧＲＥＡＴＥＳＴ ＨＩＴＳ」（２００１年）が大ヒットした。活動休止の理由は明示されていないが、休息期間を経てまたの活躍を期待したい。

２月の注目作、イベント

★米ロサンゼルスでグラミー賞授賞式、各賞の受賞者を発表。日本からはジャズ作曲家の挾間美帆らがノミネート（１日、現地時間）

★ブルーノ・マーズの約１０年ぶりの新作「ザ・ロマンティック」発売（２７日、ワーナー）