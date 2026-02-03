春季キャンプに臨むDeNAの石上泰輝選手が3日取材に応じ、侍ジャパンのサポートメンバー選出への思いを語りました。

石上選手は、2023年にDeNAからドラフト4位指名を受け入団すると、2年目の昨季は73試合に出場し打率.241、2本塁打、16打点を記録しました。

「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」で初めて日本代表に選ばれ、韓国戦では「8番・セカンド」でスタメン起用。5回に勝ち越し2点タイムリーを放つ活躍をみせました。

その石上選手は、今回の選出を受けて「貴重な時間を大切にしたいなと思います。いろんな先輩方から聞いたこと、学んだことをしっかり取り組みながら、自分のものにしていけたらなと。チームに迷惑掛けないように、サポートメンバーとして頑張りたいと思います」と語りました。

また今オフではウエイトトレーニングに励み、全身の筋肉量を従来の状態に戻したことを明かし、キャンプではその体を基礎に「走攻守全てでレベルアップしたい」と目標を語っています。

そして春季キャンプの最終日23日までしっかりと練習に打ち込んだ後、24日に侍ジャパンへ合流。さらに成長した状態で、サポートメンバーという立場でもしっかり自身をアピールする意欲も見せ、「積極的なプレーを心がけていきたいなと、守備でしっかりアピールしたいなと」と述べました。