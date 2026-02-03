FC町田ゼルビアは3日、東京都町田市内のクラブハウス「三輪緑山ベース」で全体練習を行い、期限付き移籍で新加入したFWテテ・イェンギ（25）がチーム合流後初めて取材に応じた。

オーストラリア出身で1メートル97の大型FWは27日からチームに合流し、この日は全体練習で軽快な動きを披露。取材エリアでもその長身は存在感抜群で「いい感触。しっかり体がフィットしている」と語った。

ポストプレーやヘディングの強さが持ち味で攻撃の起点として期待される。「ボールをキープすることもできるし、空中戦も得意。背が高いけどスピードや技術があることも持ち味」とアピールした。チームが重視する守備での献身性も高く、原靖フットボールダイレクターは「球際や縦への速さもうち仕様にすぐ慣れると思う」と期待する。

かねてから「オーストラリア人が日本で活躍していることもあり、日本でプレーすることは自分の夢でもあった」という。実際にオファーを受け「すぐに日本行きを決めた。私は日本で、このチームでプレーすることがキャリアアップにもつながると思った」と移籍を決断した。

インスタグラムのプロフィル写真を人気漫画「ONE PIECE」の主人公ルフィに設定しており「まだ全巻を読み終わってないけど、大好きなんだ」と目を輝かせる。選手やスタッフとのコミュニケーションはもちろん、既にピッチ外でもラーメンや和牛、寿司を堪能しており、日本への順応も問題ない。「ACLE（アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート）でも上にいけるようにプレーしたい。タイトルを獲りたい」と誓った。

◇テテ・イェンギ 2000年11月28日生まれ、オーストラリア出身の25歳。同国1部ニューカッスル・ジェッツやイングランド2部イプスウィッチを経て24年からスコットランド1部リビングストンでプレー。今季はリーグ戦19試合2得点。2歳年上の兄はオーストラリア代表でC大阪に新加入したFWクシニ・イェンギ。1メートル97。利き足は両足。