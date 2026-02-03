価格と性能から見る最安モデルの魅力とは？

街を走るミニバンを眺めていると、家族の暮らし方や時代の空気まで映し出しているように感じることがあります。

なかでもトヨタの「ヴォクシー」は、長年にわたって実用性と個性を両立させてきた存在です。

【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”トヨタ「新たな“ヴォクシー”」の姿です！ 画像を見る（17枚）

そんなヴォクシーに2025年9月、現行型では初となる一部改良が加えられました。派手なフルモデルチェンジではないものの、日常での使い勝手に直結するポイントが見直され、商品力を底上げする内容になっています。

ヴォクシーは2001年に初代が登場し、姉妹車のノアとともにミニバン市場をけん引してきました。

初期は若い層にも響くシャープなデザインを武器に存在感を示し、その後も世代交代のたびに実用性と先進性のバランスを磨いてきました。

現行モデルは2022年1月に登場した4代目で、今回の改良はその完成度をさらに高める位置づけといえるでしょう。

改良の内容でまず目に付くのは、ボディカラーの整理です。選択肢は6色から4色へと絞り込まれ、定番色を中心とした構成になりました。

また、これまでオプション扱いだったETC2.0ユニットやバックガイドモニターが標準化され、購入後すぐに恩恵を受けられる装備が充実しています。

白系カラーについては、従来のホワイトパールクリスタルシャインに代わり、「アルファード」と共通のプラチナホワイトパールマイカが用意され、質感の統一も図られました。

今回注目したいのは、2リッターガソリンエンジンを積むもっとも手頃なグレード「S-G（2WD）」です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mmで、ホイールベースは2850mmと、3ナンバー枠に収まりながらも日本の道路事情を意識した扱いやすい寸法に収まっています。

足元にはミディアムグレーメタリック塗装の16インチアルミホイールを装着し、ヘッドランプはリフレクター式のLEDで、マニュアルレベリング機能も備えています。

室内に目を向けると、メーター内には4.2インチのTFTカラーディスプレイが組み込まれ、走行に必要な情報を過不足なく表示します。

フロントエアコンはオート式ですが左右独立温度調整ではなく、後席はクーラーのみという割り切った構成です。

スライドドアは助手席側が電動で標準、運転席側はオプション設定となっています。シートは3列で、7人乗りと8人乗りを選択可能です。7人乗りはキャプテンシートに折りたたみ式テーブルとカップホルダーが備わり、8人乗りは6対4分割のチップアップシートに収納式センターボックスなど実用装備が充実しています。

インフォテインメントはコネクテッドナビ対応の8インチディスプレイオーディオが標準で、前後合わせて4スピーカーという構成です。

安全面では、予防安全パッケージであるトヨタセーフティセンスが全車に標準装備されます。

さらに、駐車を支援するアドバンストパークや、渋滞時の運転負担を軽減するアドバンストドライブといった高度運転支援機能もオプションで選べるようになっており、使い方に応じた拡張性も確保されています。

パワートレインは2リッター直列4気筒のダイナミックフォースエンジンとDirect Shift-CVTの組み合わせで、駆動方式は前輪駆動です。

最高出力170ps、最大トルク202Nmを発揮し、WLTCモード燃費は14.8km／Lと、このクラスとしては堅実な数値を示しています。

価格（消費税込み）は7人乗り、8人乗り共通で324万6100円に設定されました。最上級のハイブリッド四輪駆動モデルと比べるとおよそ97万円近い差があり、必要十分な装備と性能を考えれば、現実的な選択肢として魅力が際立ちます。

装備の標準化によって「買ってから追加で必要になるものが減った」という安心感も、今回の改良の大きなポイントでしょう。

実際にネット上でもさまざまな声が見られます。「色が減ったのは残念だけど、定番が残ったなら十分」「ETCとバックモニター標準は地味にうれしい」「エントリーグレードでも装備が思ったより充実している」「価格とのバランスがいい」「ハイブリッドまでは要らない人にはちょうどいい」「サイズ感が日本向けで助かる」「運転支援を後から選べるのがいい」「デザインは好みが分かれそう」といった意見が並び、改良の方向性がおおむね好意的に受け止められている様子が伝わってきます。