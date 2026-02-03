¡ÖÇ®¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤ë¡×¥í¥Ã¥Æ¿·¼ç¾¥½¥Èà¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÄ¥¤ê»æá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡×¡Ö°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¥¤¥º¥à¡×°î¤ì¤ë¼¹Ç°¤Î¸ÀÍÕ
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¿·¼ç¾¡¢¥Í¥Õ¥¿¥ê¡¦¥½¥ÈÆâÌî¼ê¤¬¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½éÆü¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤ÆÈ¾Ê¬¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢ÄÌÌõ¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤â¤Î¤òµåÃÄ¹Êó¼¼¤¬¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¡£¡Öº£Æü¤«¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÍý²ò¤¹¤Ù¤»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤¸¤ãÀäÂÐ¡¢Í¥¾¡¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·ãÊ¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¤Ø¤Î»ÑÀª¡¢Ãç´Ö¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¡×¡Öº£Æü¡¢²¶¤¿¤Á¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤À¤±¤Î½¸¤Þ¤ê¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë·ëÂ«¤·¤¿ËÜÅö¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÊ¸»ú¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³½Ð¿È¤Î¥½¥È¤Ï¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±2018Ç¯¤Ë²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¡£2Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¡£¥×¥ì¡¼ÌÌ¤À¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤¿¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤é¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤ä¤Ê¡×¡Ö¥½¥È¤Ï¾ÍèÅª¤ËDeNA¤«¥í¥Ã¥Æ¤Ç´ÆÆÄ¥ë¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥³¥ì¡¢¥Þ¥ê¥ó¤ÎÀµÌÌÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ç¤Ã¤«¤¯·Ç¤²¤è¤¦!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£