Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤óàÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¸µ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÆüÌîËã°á¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤ÚÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¡×
¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤È¤ª¼ò°û¤ó¤À¡×
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤·¡¼¤¯¤¤¡¼¤ó¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆüÌîËã°á¤¬Á°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤Î¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ°È±¤¬¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤È¤ª¼ò°û¤ó¤À¡¡¤¿¤Î¤·¤¹¤®¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Á°È±¤òÈý¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤¿¡ÖÁ°È±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥Ø¥¢¡×¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¸¥ç¥Ã¥¤ò¼ê¤ËËË¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤ÆÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ê·°Ïµ¤¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Î½÷À¡×¡Ö¤Û¤Ã¤ÚÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¡Á¥Á¥å¥Ã¤Æ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¿·Á¯¤ÇÎÉ¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£