開幕Vのネリー・コルダは2位 山下美夢有は4位キープ【女子世界ランキング】
米国女子ツアー開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」を終え、2日付の女子世界ランキングが発表された。
上位の変動は無く、大会を制したネリー・コルダ（米国）は変わらず2位だった。1位からジーノ・ティティクル（タイ）、コルダ、ミンジー・リー（オーストラリア）、大会を5位で終えた山下美夢有、チャーリー・ハル（イングランド）、リディア・コ（ニュージーランド）、イン・ルオニン（中国）7位と、ここまでは不動だった。大会を7位で終えたロティ・ウォード（イングランド）が3ランクアップの8位に浮上。それに伴い、9位からキム・ヒョージュ、キム・セヨン（ともに韓国）、西郷真央がそれぞれ1ランクダウンとなった。その他日本勢は、竹田麗央が14位、畑岡奈紗が1ランクアップの16位、岩井明愛が1ランクアップの25位、古江彩佳が1ランクダウンの29位と続いた。また、同大会に出ていた岩井千怜が1ランクダウンの31位、笹生優花は139位だった。
