´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡ÖDef Tech¡×¤ÎMicro¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ¾µÜÍ¤µ³ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤¬¡¢´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Def Tech¡¦Micro ¡ÛÀ¾µÜÍ¤µ³ÍÆµ¿¼Ô¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡×¤Èº¤ÏÇ¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤«¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤
½êÂ°»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤ÏTBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·àÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£º£ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëá¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æà¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥ÖÃæ»ß¤ò¤³¤Î¸å¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëá¤È¡¢¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏàÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿á¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¦´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤Ë¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡Ö£Ä£å£æ£Ô£å£ã£è¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£Í£é£ã£ò£ï¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ¾µÜÍ¤µ³¡Ê¤Ë¤·¤ß¤ä¡¦¤æ¤¦¤¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£µ¡Ë¤Ç¤¹¡£
À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢´¥ÁçÂçËã¿ô¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËãÌô¼èÄùÉô¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤Ç¡¢À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é´¥ÁçÂçËã¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËãÌô¼èÄùÉô¤Ï¡¢À¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ËãÌô¼èÄùÉô¤ÏÀ¾µÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂçËã¤ÎÆþ¼êÀè¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
