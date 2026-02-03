Def Tech・Microこと西宮容疑者の著書発刊中止「誠に遺憾ながら」 麻薬取締法違反容疑で逮捕受け
潮出版社は3日、2人組レゲエユニット「Def Tech」の西宮佑騎容疑者（45）が麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕されたとの報道を受け、発売を予定していた西宮容疑者の著書の発刊を中止すると発表した。
【写真】今月8日には日本武道館でのライブを予定していたDef Tech
公式サイトには「発刊中止のご連絡とお詫び」との文書が掲載され、「このたび、2026年3月5日に潮出版社より発刊を予定しておりました『波に乗る366日の音葉』（Micro著）につきまして、報道されております著者本人に関する事案を受け、誠に遺憾ながら本書の発刊を中止する判断に至りました」と報告した。
その上「本書の刊行を心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます」などと伝えた。
Def TechはShen（シェン）、Micro（マイクロ）による2人組ユニット。2003年結成。東京出身のMicroとハワイ出身のShenとの“ジャワイアン・レゲエ”として人気を集め、自動車タイヤメーカーのCMソング「My Way」がきっかけで、1stアルバム『Def Tech』が約200万枚の大ヒットに。2005年にはインディーズアーティストとして初の『第56回 NHK紅白歌合戦』に出場。2007年に音楽的な方向性の違いから解散するが、2010年に活動再開を発表していた。
