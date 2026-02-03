ガテン系ボーカルユニット「ＴあんどＴ」が３日、神戸市の生田神社で節分祭の豆まき神事に参加した。

同行事には昨年７月、山口放送ラジオ「松村邦洋のＯＨ−！邦自慢」で共演した松村邦洋も参加。久々の対面で松村から「あれから快進撃ですね、歌がいいですからね」と称賛されると、リーダーのＴｏｓｈｉ君は「松村邦洋さんとコラボしていただいてから、芸能人のように扱ってもらえるようになった」と感謝を伝え、「これからは（Ｔｏｓｈｉ君、松村邦洋、Ｔｏｊｉ君の頭文字をとって）『ＴＭＴ』で頑張りたいと思います」と、冗談めかしながら宣言した。

豆まき開始直前には、ＴあんどＴのメジャーデビュー曲「か・か・か・感謝」が会場に響き渡り、Ｔｏｓｈｉ君は「神戸の真ん中で僕たちの歌が流れるなんて感無量です。感謝です」と感激。松村も「『か・か・か・感謝』が流れて、豆まきに追い風が吹きました！」と語り、会場の熱気は一気に上がった。

昨年以上の盛り上がりを見せた豆まきを終えたＴｏｊｉ君は「去年以上に『ＴあんどＴ頑張って！』という黄色い声援が多かった」と喜び、「感謝の気持ちを込めて、後ろの方まで届くよう、感謝を届けたいと思います」と、集まった大勢の参拝客へ向けて笑顔で福を振る舞っていた。